Video/ Parma Bologna (2-2): highlights e gol. I felsinei buttano via i tre punti

Il video con i gol e gli highlights di Parma-Bologna 2-2 ci fornisce l’ennesima conferma che le partite non sono mai finite prima del triplice fischio dell’arbitro. Lo hanno imparato, a loro spese, i felsinei che si erano portati avanti nel primo tempo con le conclusioni vincenti di Danilo e Soriano e poi si sono limitati a gestire senza cercare il colpo del definitivo KO. Con un atteggiamento diverso probabilmente Mihajlovic e i suoi sarebbero andati a dormire con i tre punti in tasca e il nono posto in coabitazione con il Verona, invece avranno trascorso la notte in bianco cercando di capire i motivi che hanno portato al black-out nel recupero. Perché la rimonta dei ducali si è materializzata dopo il novantesimo, quando Kurtic accorcia le distanze sembra troppo tardi, invece dal nulla sbuca un pallone per Inglese che approfitta dell’uscita a vuoto di Skorupski e della marcatura fin troppo timida e morbida di Tomiyasu per buttarla dentro e regalare a D’Aversa un punto insperato che gli consente se non altro di interrompere la striscia di sconfitte consecutive. L’Europa League non è più alla portata del Parma ma almeno rispetto a un anno fa si salverà senza patemi d’animo e – probabilmente – con diverse giornate d’anticipo.

LE DICHIARAZIONI

Roberto D’Aversa fa mea culpa per il brutto primo tempo dei suoi: “Diciamo che l’approccio alla gara non è stato dei migliori, purtroppo stiamo pagando delle gravi disattenzioni in fase difensiva, non a caso abbiamo preso gol da una situazione su calcio d’angolo, purtroppo in settimana non ci siamo esercitati abbastanza sulle palle inattive. Per come si era messa, recuperare una partita così è davvero tanta roba, complimenti ai ragazzi per la reazione e per non aver mai smesso di crederci. Se elimineremo i cali di tensione e torneremo ad avere la rosa al completo possiamo giocarcela con chiunque. Le scelte iniziali? Obbligate, anzi ho concesso fin troppi minuti a Inglese che rientrava da un infortunio, purtroppo posso schierare solo quelli che stanno bene e in questo momento non ce ne ho molti a disposizione”.





