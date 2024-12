VIDEO PERGOLETTESE RENATE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini di Crema il Renate si aggiudica un buon successo per 1 a 0 in trasferta contro la Pergolettese. Nel primo tempo le Pantere cercano subito di ruggire forte con gli spunti insidiosi di Plescia all’8′ e di Spedalieri, disinnescato sulla linea di porta da Jaouhari, al 10′.

Video Potenza Latina (5-1)/ Gol e highlights: lucani a valanga (Serie C, 07 dicembre 2024)

Il Renate continua a tenere il piede premuto sull’acceleratore e colgono così la traversa con un colpo di testa provato da Ghezzi verso il 23′ ma si salvano grazie al portiere Nobile su Basili al 30′ e Parker non è più preciso invece al 38′. Si rivede infine Plescia per il Pergo spedendo il pallone di poco a lato al 45′ con un altro colpo di testa.

VIDEO RIMINI PONTEDERA (5-1)/ Gol e higlights: vittoria netta (Serie C, 7 dicembre 2024)

Nel secondo tempo la squadra del tecnico Gennaro Curioni torna a suonare la carica con Basili al 53′ mancando per un soffio lo specchio della porta avversaria. Nel finale i canarini si salvano grazie al portiere Cordaro su un paio di opportunità firmate da Riviera al 73′ che da Siega all’81’ per poi cedere alla rete del vantaggio ospite siglata da Di Nolfo all’81’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Pizzi, proveniente dalla sezione di Bergamo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Arini al 51′ da un lato, Vassallo al 37′, Spedalieri al 60′, Auriletto al 77′ e Mazzaroppi al 90’+5′ dall’altro. I tre punti maturati lontano dal proprio campo in questa diciottesima giornata di campionato garantiscono al Renate di raggiungere quota 28 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pergolettese non si muove e rimane ancorata a 17 punti.

Video Pescara Legnago Salus (0-1)/ Gol e highlights: capolista KO con Franzolini! (Serie C, 7 dicembre 2024)

VIDEO PERGOLETTESE RENATE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS