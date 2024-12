DIRETTA PERGOLETTESE RENATE, TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Pergolettese Renate? Parliamo di un match davvero molto interessante in chiave storica perché conta la bellezza di dieci partite prima di questa, quindi un bel numero considerando che in questa categoria è molto facile salire o scendere, oppure essere spostati di girone. In queste dieci partite abbiamo una dominanza della Pergolettese, che porta a casa 15 punti in cinque vittorie contro il Renate, che a sua volta può dire di aver vinto tre partite.

Il pareggio non è invece un risultato molto gettonato, poiché il segno X è uscito solo in due occasioni. I tifosi della Pergolettese possono vantare lo scorso anno una bella vittoria per 5-1 in casa del Renate, ma lo stesso anno in casa hanno pareggiato per 0-0. Quindi meglio spostarsi nel prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche della diretta di Pergolettese Renate. (agg. Gianmarco Mannara)

PERGOLETTESE RENATE, IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

I tifosi che vorranno sintonizzarsi sulla diretta Pergolettese Renate sarà necessario un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento del match con il racconto delle migliori azioni.

FOSCHI VUOLE I TRE PUNTI IN TRASFERTA

Il sabato della diciottesima giornata del Girone A di Serie C termina con la diretta Pergolettese Renate in campo alle 17,30 del 7 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre che stanno vivendo momenti delicati e cercano punti per centrare i loro rispettivi obiettivi.

La Pergolettese di Curioni arriva da due risultati utili consecutivi con l’ultimo di questi che è uno 0 a 0 in casa della Giana Erminio. Meglio il Renate che non perde da quattro giornate e arriva da un pareggio per 1 a 1 in casa contro il Trento.

PERGOLETTESE RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni in vista di questa sfida tutta lombarda. La Pergolettese di Curioni andrà in campo con il solito 4-3-3 con Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri a difendere la porta di Cordaro. Arini darà equilibrio in mediana per sostenere il tridente offensivo formato da Basilli, Parker e Anelli.

Sarà difesa a tre, invece, per il Renate di Foschi con Eleuteri, Spedalieri e Auriletto a difesa della porta di Nobile. Riviera e Ghezzi saranno i due esterni a supporto delle due punte che saranno Di Nolfo e Plescia.

PERGOLETTESE RENATE, LE QUOTE

Scopriamo infine il pronostico sulla diretta Pergolettese Renate. Ci aiutano le quote dell’agenzia Snai, che considerano leggermente favorito il segno 1, quotato a 2,30. Le differenze sono però davvero ridotte fra i tre segni: si arriva infatti a quota 2,90 per il segno X, infine il segno 2 varrebbe 3,00 volte la posta in palio sulla vittoria esterna del Renate.