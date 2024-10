VIDEO PICERNO POTENZA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Picerno Potenza, gol e highlights: nella cornice dello stadio “Donato Curcio” finisce in parità l’atteso derby lucano tra le due compagini rossoblù, una sfida che in questo primo scorcio di Serie C 2024/2025 profumava di alta classifica. Il match che contrapponeva i melandrini guidati da Francesco Tomei ai potentini di Pietro De Giorgio si è deciso di fatto nella ripresa col botta e risposta, nel giro di 20 minuti, di Schimmenti e Bernardotto ma nel corso della partita non sono mancate le emozioni e tanti possibili turning point. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, nel primo tempo gli ospiti si facevano preferire alla distanza, ma nel finale due sfortunate traverse nel giro di un minuto (Cardoni e Volpicelli) facevano pendere la bilancia dalla parte del Picerno.

Stesso leitmotiv nella ripresa? No: in una sfida caratterizzata da una pioggia di cartellini -ma mai cattiva- era Schimmenti a mettere prima i brividi a Merelli e più tardi a trovare il gol del vantaggio (55′). La rete ridestava l’AZ ma era solo la girandola dei cambi e l’ingresso di Bernardotto a dare la scossa: al centravanti bastavano pochi secondi per timbrare di testa il pari (75′), poi Selleri lasciava in 10 i leoni rossoblù per somma di ammonizioni ma le parate provvidenziali di Alastra salvavano i De Giorgio boys, bravi a resistere fino alla fine. Il pari è un risultato tutto sommato giusto ma nega a entrambe la possibilità di agguantare la seconda piazza: il Picerno sale al terzo posto in coabitazione a quota 17, il Potenza resta un punto dietro e ora affianca l’Avellino.

VIDEO PICERNO POTENZA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

PICERNO: Merelli, Pagliai, Gilli, Santi, Guerra; Franco, Pitarresi (dal 40’ st Graziani), Cardoni (dal 15’ st Vitali), Petito (dal 30’ st Bernardotto), Esposito (dal 15’ st Maiorino), Volpicelli. A disposizione: Summa, Seck, Allegretto, Energe, Ragone, Santarcangelo, Cecere, De Cianci. Allenatore: Francesco Tomei.

POTENZA: Alastra, Novella, Riggio, Milesi, Rillo, Castorani, Felippe (dal 20’ st Ferro), Erradi (dal 20’ st Firenze), Schimmenti (dal 28’ st Sciacca), Caturano (dal 9’ st Selleri), D’Auria. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Galetta, Rossetti, Mazzocchi, Vilardi, Burgio, Landi, Rosafio. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Ammoniti: Pagliai (Pi), Esposito (Pi), Erradi (Po), Guerra (Po), Santi (Pi), Selleri (Po), Schimmenti (Pi), Volpicelli (Pi), Rillo (Po).

Espulso: 83′ Selleri (Po) per doppia ammonizione

Reti: 10’ st Schimmenti (Po), 30’ st Bernardotto (Pi).

