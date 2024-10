DIRETTA PICERNO POTENZA, POSSIBILE SORPASSO IN CLASSIFICA

Il derby in programma con la diretta Picerno Potenza, sfida che si disputerà lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stado Comunale Donato Curcio, si preannuncia davvero imperdibile in questo epilogo della decima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Gli ospiti, che hanno sin qui raccolto 15 punti, inseguono infatti i padroni di casa, sesti con 16 punti all’attivo, essendo distanti in classifica di appena un punto e proveranno a strappare un successo esterno in modo tale da scavalcare proprio i diretti rivali di questo turno.

Entrambe le società, nonostante la sconfitta ed il pareggio maturati nello scorso weekend, stanno vivendo un buon momento e dunque i tifosi originari della Basilicata possono sognare in grande specialmente se si pensa a quanto poco distante si trovi il Benevento capolista con 19 punti conquistati in nove giornate. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Stefano Milone, proveniente dalla sezione AIA di Taurianova, che sarà supportato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Gianluca Scardovi di Imola, oltre che dal quarto uomo Maria Marotta, proveniente dalla sezione di Sapri.

DIRETTA PICERNO POTENZA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Picerno Potenza in programma come posticipo per la decima giornata del girone C di Serie C potrà farlo utilizzando sia Now che Sky. Oltre a Now TV, anche l’emittente satellitare garantirà la trasmissione dell’evento a tutti i suoi abbonamenti pure via streaming attraverso l’applicazione di Sky Go se non si potrà sintonizzare il proprio televisore sui canali di Sky Sport, senza dimenticare che il match potrebbe venire inserito in una diretta gol su un canale dedicato insieme con le altre partite in programma alle ore 20:30.

PICERNO POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entrambe le compagini, come abbiamo già sottolineato, sono reduci da un paio di risultati non del tutto positivi e proviamo quindi ad ipotizzare quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta Picerno Potenza. Non è infatti del tutto chiaro se mister Francesco Tomei deciderà di ripresentarsi in campo con il 4-2-3-1 con cui i suoi sono rientrati dalla sconfitta patita in trasferta contro il Taranto visto che quello stesso modulo aveva portato anche ad un pareggio nella giornata precedente.

Gli ospiti di mister Pietro De Giorgio potrebbero invece presentarsi al derby con il 4-3-3 che aveva portato anche al successo sul campo della Juventus Next Gen sebbene non tutti gli elementi impiegati allora potrebbero essere riconfermati pure per questa sfida: lo staff sta infatti ancora valutando e tenendo sotto osservazione le condizioni di Salvatore Caturano, Verrengia e Ghisolfi.

DIRETTA PICERNO POTENZA, LE QUOTE

Le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive ci offrono degli spunti interessanti in merito al pronostico dell’esito finale per la diretta Picerno Potenza. Per Snai, la favorita per il successo è l’AZ Picerno pagando l’1 a solo 1.70 mentre il Potenza ha al momento poche chances di aggiudicarsi i tre punti dato il 2 a 4.00 ed è simile l’opzione riguardante il pareggio, quotato a 3.65. Anche Planetwin sembra pensarla in maniera molto simile pagando però l’1 a 1.80, l’x a 3.45 ed infine il 2 a 3.90.