VIDEO PISA PALERMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Pisa vince contro il Palermo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i nerazzurri cominciano la partita nel migliore dei modi riuscendo appunto a sbloccare il risultato già intorno al 4′ per merito dell’autogol siglato da Nedelcearu, il quale insacca il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare un avversario su un cross di Leris.

Al 9′ gli uomini di mister Filippo Inzaghi sfiorano il raddoppio cogliendo la traversa con Caracciolo ed i siciliani si fanno vedere invece al 37′, quando Semper compie un’ottima parata per disinnescare la giocata di Di Francesco. Nel secondo tempo i toscani non trovano il modo di battere il portiere Desplanches nè con Marin al 46′ nè con Moreo al 47′ ed il solito Semper a mantenere la porta inviolata anche sul colpo di testa ravvicinato provato da Brunori del 54′.

Nel finale è Bonfanti a realizzare la rete del raddoppio che chiude i conti su suggerimento di Vido all’84’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Colombo, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Beruatto al 51′ e Touré al 53′ da un lato, Pierozzi al 4′ e Peda all’86’ dall’altro.

I tre punti derivati dal successo interno ottenuto in questo secondo turno del campionato cadetto permettono al Pisa di raggiungere quota 4 nella classifica della Serie B mentre il Palermo non si muove, rimanendo ancora bloccato a zero punti.

