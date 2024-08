DIRETTA PISA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Pisa Palermo ci offrirà fra pochissimi minuti la sfida tra due delle formazioni più blasonate nel campionato di Serie B 2024-2025, tuttavia accomunate dalla volontà di riscatto dopo un debutto non particolarmente brillante settimana scorsa. Il Pisa di Filippo Inzaghi ha comunque messo in classifica il suo primo punto grazie al divertente pareggio casalingo per 2-2 contro lo Spezia, con notizie evidentemente più positive per l’attacco dei nerazzurri piuttosto che per la loro difesa.

Il Palermo di Alessio Dionisi vuole invece proporsi fra le candidate più autorevoli per le promozioni in Serie A, ma ha debuttato con una sconfitta per 1-0 a Brescia, di conseguenza è ancora a secco sia di punti sia di gol segnati e adesso deve provare ad invertire il trend pur giocando nuovamente in trasferta stasera. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Pisa Palermo comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PISA PALERMO, IN TV E STREAMING

Per chi fosse interessato a vedere la diretta Pisa Palermo, l’unica soluzione è l’abbonamento a Dazn. Infatti solo qui si potrà assistere a tutte le partite della Serie B.

Stesso discorso dunque per la diretta streaming che sarà visibile solamente sull’applicazione di Dazn o sito web dunque su smartphone, tablet, pc e console di gioco.

I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Pisa Palermo, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Arena Garibaldi” del capoluogo toscano. Le due squadre si sono scontrate in sole tre occasioni: la prima risale al 21 luglio 2022 con la vittoria in amichevole dei nerazzurri padroni di casa in virtù delle doppiette realizzate da Lucca e Mastinu dopo il gol di Berra.

Secondo scontro tra le due realtà è quello del 4 marzo 2023: gara terminata con un pareggio 1-1 con i gol realizzati da Di Mariano e Sibilli. Terza e ultima sfida, infine, è quella dello scorso campionato cadetto dove i toscani si sono imposti al termine di un match pirotecnico: 4-3 il risultato finale scandito dalla doppietta di Brunori e dal gol di Lund per i siciliani e dai centri di D’Alessandro e Bonfanti prima della doppietta di Matteo Tramoni per i nerazzurri. (Giulio Halasz)

RISCATTO SICILIANO?

Da una parte una rimonta da 2-0, dall’altra un ko al 90′. La diretta Pisa Palermo mette di fronte due squadre con un esordio parecchio diverso in questa Serie B, con il match in programma sabato 24 agosto 2024 alle ore 20:30.

Come detto, i toscani sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio targato Francesco Pio Esposito e Bertola grazie a Toure e Canestrelli a 12′ dalla fine. Chi invece è uscito beffato dalla prima giornata è stato il Palermo, perso a Brescia con gol proprio nel finale di Adorni.

Le due squadre non sono arrivate troppo distanti una dall’altra considerando che entrambe hanno preso parte ai playoff: i lombardi da ottavi con 51 punti, i siciliani da sesti a 56. I rosanero si sono spinti fino alle semifinali mentre i biancoblu ai quarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA PALERMO

Siamo giunti al momento delle probabili formazioni della diretta Pisa Palermo. I toscani scenderanno in campo con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Semper, terzetto arretrato composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo ci saranno Touré, Marin, Jevsenak e Beruatto con Tramoni e Moreo alle spalle di Bonfanti.

Il Palermo invece scenderà in campo con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Desplanches, Diakite e Lund giocheranno come terzini mentre Nikolaou e Nedelcearu saranno la coppia centrale. Nella zona nevralgica del campo ecco Ranocchia assieme all’ex Lecce Blin e Gomes. Davanti tridente Insigne-Brunori-Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PISA PALERMO

Andiamo adesso a vedere le quote per le scommesse della diretta Pisa Palermo. Per gli esperti del settore, il match sarà parecchio equilibrato, come dimostra l’1 a 2.30 e il 2 a 2.70. Il pareggio è dato ad una cifra maggiore ovvero 3.40.

I bookmakers non riescono a sbilanciarsi dal punto di vista delle reti segnate, tanto da quotare Gol e No Gol allo stesso modo (1.91). Leggermente più alto l’Over 2.5 a 2.05 rispetto all’Under 2.5 a 1.75.