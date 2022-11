Video/ Pordenone Novara (1-0) gol e highlights: Ajeti decisivo! (Serie C)

VIDEO PORDENONE NOVARA (1-0): LA PARTITA

Ecco il video di Pordenone Novara. Il Pordenone vince e convince sotto gli occhi del proprio pubblico, allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, al termine di un match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C, Girone A, complicatissimo da sbloccare. Nel primo tempo i neroverdi dominano in lungo ed in largo, sfiorando a più riprese il vantaggio, ma non riescono mai a concretizzare. Candellone al 29esimo minuto prova addirittura la magia di tacco, sfiorando un eurogol incredibile. Il Novara approccia malissimo al match, e resta rifugiato nella propria metà campo per tutti i primi 45 minuti, non riuscendo mai a proporre gioco.

Video/ Pro Patria Juventus U23 (0-1) gol e highlights: ci pensa Palumbo (Serie C)

Nella ripresa i piemontesi provano a prendere coraggio, ed al 51esimo Marginean ci prova da fuori area, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa avversaria. Dopo questo piccolo sussulto degli ospiti, i friulani riprendono in mano la partita e tornano all’assedio. Al 66esimo Dubickas prova ad inventarsi la rete dell’1-0 con una complicatissima girata al volo, ma la gara cambia con l’ingresso in campo di Piscopo, che al 75esimo scuote i padroni di casa. Il gol decisivo arriva all’86esimo: Ajeti inizia la manovra e successivamente segue catapultandosi in avanti. La scelta del centrale albanese è la migliore, infatti sugli sviluppi dell’azione è proprio il numero 15 a segnare sulla corta respinta dell’estremo difensore del Novara. Una giocata alla Bremer, che regala i 3 punti al Pordenone.

Diretta/ Carrarese Olbia streaming video tv: sardi alla rincorsa (Serie C)

VIDEO PORDENONE NOVARA (1-0): IL TABELLINO

PORDENONE (4-3-1-2): Martinez; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti (dal 46′ st Pirrello); Torrasi (dal 40′ st Giorico), Burrai, Pinato (dal 31′ st Piscopo); Zammarini; Candellone, Dubickas. A disposizione: Festa, Giust, Giorico, Piscopo, Palombi, La Rosa, Biondi, Ingrosso, Pirrello, Baldassar, Bottani. Allenatore: Di Carlo NOVARA (3-5-2): Desjardins; Benalouane, Carillo, Khailoti; Cianco, Masini (dal 42′ st Buric), Marginean, Rocca, Goncalves (dal 25′ st Urso); Tavernelli (dal 25′ st Galuppini), Bortolussi (dal 38′ st Gonzalez). A disposizione: Pissardo, Menegaldo, Urso, Bonaccorsi, Galuppini, Diop, Gonzalez, Ranieri, Buric, Calcagni, Amoabeng. Allenatore: Cevoli Diretta/ Trento Virtus Verona (risultato finale 0-2) video tv: decidono Amadio-Gomez Reti: al 41′ st Ajeti Ammonizioni: Torrasi, Bortolussi, Bartoli, Khailoti, Pinato, Marginean, Ciancio, Benedetti, Della Rocca, Carillo Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PORDENONE NOVARA

© RIPRODUZIONE RISERVATA