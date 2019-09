Video/ Pordenone-Spezia (1-0): gol e highlights, due vittorie su tre per i ramarri

La terza giornata di Serie B 2019-2020 si è aperta con l’anticipo del venerdì sera Pordenone-Spezia 1-0: ecco il video con i gol e gli highlights del match deciso dal colpo di testa di Alberto Barison, bomber improvvisato dei ramarri. Secondo gol in tre partite per il difensore centrale di Attilio Tesser che regala così i tre punti alla compagine neopromossa che sale a quota 6 in classifica, agganciando momentaneamente Perugia, Salernitana ed Entella. Due KO di fila non sono facili da digerire per gli spezzini di Vincenzo Italiano, partiti con obiettivi ambiziosi ma che rischiano già di ritrovarsi a -6 dai vertici della graduatoria in caso in cui le capoliste facessero bottino pieno nei prossimi giorni. Per Simone Scuffet è stato un po’ come tornare a casa, proprio alla Dacia Arena l’estremo difensore dello Spezia ha mosso i suoi primi passi in Serie A e stasera si è messo in bella mostra con una gran parata sul bolide dalla lunga distanza di Gavazzi. Purtroppo le sue parate non sono bastate a salvare i suoi dalla resa, quando nel secondo tempo Barison prende l’ascensore deviando di testa il pallone prolungato dalla punizione di Burrai, per l’ex-difensore dell’Udinese non c’è stato nulla da fare. Un verdetto forse severo per gli ospiti che rispetto agli avversari hanno sicuramente creato più palle gol. Nella prima frazione di gioco Capradossi non fa i conti con l’esordiente Di Gregorio che con un’uscita provvidenziale gli sbarra la strada verso la porta, nella ripresa Maggiore sbaglia più di un rigore in movimento colpendo malissimo la sfera a pochi passi dal numero 22 che ha preso il posto tra i pali dell’infortunato Bindi. Il Pordenone è stato invece bravissimo a capitalizzare l’unica vera chance – oltre a quella di Gavazzi neutralizzata da Scuffet – che gli è capitata nell’arco dei novanta minuti. Le altre pretendenti alla promozione in Serie A sono avvisate, i neroverdi saranno un osso duro per chiunque se si manterranno su questi standard anche per il prosieguo della stagione. Lo Spezia deve cercare di ripartire, Italiano ha a disposizione un gruppo molto giovane che vuole spaccare il mondo, qualche peccato di ingenuità ci può stare ma i liguri sono da tenere assolutamente d’occhio. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PORDENONE-SPEZIA 1-0 (SERIE B)

VIDEO PORDENONE-SPEZIA 1-0, LE DICHIARAZIONI

A parlare per il Pordenone non poteva che essere il match-winner, Alberto Barison: “Sono contento per il gol e soprattutto per i tre punti, un’emozione bellissima segnare davanti al nostro pubblico. Devo ringraziare Burrai che sa calciare benissimo le punizioni, lo scorso anno i suoi calci piazzati sono stati i nostri punti di forza e spero che lo siano anche in Serie B. Nel primo tempo abbiamo giocato a viso aperto senza paura di scoprirci o di subire il confronto con gli avversari, dopo il gol ci siamo coperti e abbiamo abbassato forse troppo il baricentro, nonostante la stanchezza non abbiamo mai abbassato la guardia difendendoci con le unghie e con i denti. Ringrazio in modo particolare i tifosi che sono venuti fino a Udine per sostenerci ed essere al nostro fianco, ripagare il loro supporto e dare sempre più entusiasmo all’ambiente è il minimo che possiamo fare. Per quanto riguarda i nostri obiettivi, non ci poniamo limiti e non facciamo calcoli, viviamo alla giornata pensando solamente alla partita successiva, a lavorare duramente in settimana e a dare il meglio di noi stessi in campo, sono sicuro che con questo approccio ci toglieremo belle soddisfazioni”.

