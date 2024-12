DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA, VOGLIA DI RISCATTO

Entrambe le squadre cercano riscatto dopo un risultato negativo nell’ultima giornata di campionato. La diretta Lazio Bologna Primavera si giocherà in casa dei rossoblu questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 11:00. La Lazio è reduce infatti da un pesante 3-0 subito in casa contro la Fiorentina, il terzo risultato di fila senza vittoria dopo il 2-2 con il Lecce e la sconfitta per 3-1 col Torino. L’ultimo successo dei capitolini è stato quello con la Cremonese.

Anche il Bologna è in un momento di forma pessimo con tre sconfitte di fila in campionato che stanno rallentando parecchio la corsa ai piani alti: 4-2 dal Sassuolo e 1-0 dal Cagliari in casa, intervallate dal ko esterno di Firenze.

DOVE VEDERE DIRETTA TV LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lazio Bologna Primavera dovrete semplicemente andare sul canale 60 del digitale terreste ovvero Sportitalia, che fornirà tra l’altro anche la diretta streaming attraverso applicazione e sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA

Adesso è il momento di analizzare le probabili formazioni Lazio Bologna Primavera. I biancocelesti si disporranno secondo il 3-5-2. Tra i pali Renzetti, difeso da Bordon, Zazza e Bordoni. Agiranno da esterni Ferrari e Milani con Di Tommaso, Gelli e Pinelli centrocampisti. In attacco Balde e D’Agostini.

Il Bologna invece replica con l’assetto tattico 5-3-2 con Happonen in porta, protetto qualche metro più avanti da Puukko, Mazzetti, De Luca, Baroncioni e Papazov. Byar e Nordvall mezzali con Diop regista e in avanti Castaldo e Ravaglioli.

