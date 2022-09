Video/ Potenza Foggia (1-1) gol e highlights: Schenetti risponde a Caturano

VIDEO POTENZA FOGGIA (1-1): FINISCE IN PAREGGIO

Il Foggia porta via un punto da Potenza, la rete rossonera porta la firma di Schenetti come scopriremo nel video Potenza Foggia. I lucani nel primo tempo al quarto minuto vanno in vantaggio con un gol di Caturano. Nobile para un rigore e regala un punto alla formazione pugliese. Un match messo subito sui canali giusti dai padroni di casa, che hanno approcciato nella maniera migliore il match, sbloccando immediatamente il risultato. Ospiti che si svegliano soltanto a due minuti dal termine della prima frazione di gioco, con Frigerio che si avventa su un. cross di Costa, ma la palla termina lontana dallo specchio.

Nel secondo tempo il Foggia trova il gol del pareggio al 59esimo: Schenetti raccoglie palla all’interno dell’area di rigore e piazza all’angolino della porta di gasparini. Una rete di pregevole fattura, che mostra tutte le qualità del rossonero. All’83esimo i pugliesi hanno la grande occasione, addirittura, per vincere il match: Malomo interviene in maniera scomposta in area e colpisce nettamente con la mano. Per l’arbitro è calcio di rigore ed ammonizione. Belloni si presenta dal dischetto, ma Nobile è sontuoso e neutralizza il tentativo dell’attaccante.

VIDEO POTENZA FOGGIA (1-1): TABELLINO

Reti: 5’pt Caturano (P), 14’st Schinetti (F)

POTENZA CALCIO (4-4-2): Gasparini, Gyamfi, Matino, Girasole, Rillo, Steffè (26’st Laaribi), Del Pinto (41’st Legittimo), Talia, Del Sole (26’st Schimmenti), Caturano (26’st Belloni), Di Grazia (34’st Volpe).

A disp.: Alastra, Celesia, Emmausso, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Logoluso, Verrengia.

All.: P. De Giorgio (Siviglia squalificato)

FOGGIA (4-4-1-1): Nobile, Leo, Di Pasquale, Malomo, Costa, Chierico (1’st D’Ursi), Ojer, (16’st Di Noia), Frigerio, Nicolao (1’st Peralta), Schinnetti, Ogunseye (17’st Vuthaj).

A disp: Domingo, Garattoni, Papazov, Rotoli, Sciacca, Peschetola, Iacoponi, Tonin. All. R. Boscaglia

ARBITRO : Sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Sigg. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria- Glauco Zanellati di Seregno

Quarto uomo: Sig.ra Maria Marotta di Sapri

NOTE Spettatori: 3358 (di cui 532 ospiti), Ammoniti: Caturano, Rillo (P); Ogunseye (F). Angoli: 4-8 Recupero: 1′ pt, 3′ st.











