Video/ Psg Strasburgo (4-2): highlights e gol. Mbappè sugli scudi, un gol e 2 assist

Il Psg vince soffrendo nella seconda giornata di Ligue 1. Dopo una prima frazione dominata, con un parziale di tre a zero firmato da Icardi, Mbappè e Draxler, il club capitolino rischia tantissimo nella seconda frazione. L’ex Gameiro e Ajorque, infatti, riaprono la gara, con Sarabia che la chiude definitivamente all’86’, siglando la rete del poker. I padroni di casa sbloccano il match dopo appena tre minuti: cross di Diallo per il centravanti, che di testa non perdona. Subito dopo, è Gameiro a provare l’azione personale, ma Hakimi legge bene la situazione e chiude. Poi è Ajorque a calciare da fuori area, ma non ha problemi Navas.

Lo Strasburgo, dopo la rete subita, si è ripreso bene e ha attaccato a testa bassa, portando anche Prcic al tiro. Tuttavia, è Mbappè ad esultare e a trovare il raddoppio per il Psg. L’attaccante francese calcia e trova la deviazione di Ajorque, che beffa il suo portiere. Passano un paio di minuti ed è Draxler a mettere a referto il gol del 3-0, su cross di Mbappè. Il primo tempo termina con il Psg avanti sullo Strasburgo per tre reti a zero.

SECONDO TEMPO

Pronti via ed è subito Gameiro a riportare in partita lo Strasburgo con una pregevole incornata. A sorpresa, è poi Ajorque a gonfiare la rete, bruciando Kimpembé e con un colpo di testa e piazzando la sfera sul palo lontano. A più di venti minuti alla fine, lo Strasburgo torna clamorosamente in corsa e il Psg prova ad abbassare il ritmo della gara. Mbappè tenta l’azione personale, ma viene chiuso. Djku, tuttavia, rimedia due gialli nel giro di pochi minuti e lascia lo Strasburgo in dieci uomini.

All’86’ Sarabia serve il poker: Mbappé sulla fascia sinistra supera Caci e serve un pallone solo da spingere in rete. Dopo aver rischiato, il Psg chiude la contesa. Non è finita, però: Diallo sbaglia il retropassaggio e serve Waris, con quest’ultimo che, da solo contro Navas, la mette fuori. Sarabia si mette in proprio e crossa, ma non trova nessuno. Termina il match, il Psg cala il poker contro lo Strasburgo.

