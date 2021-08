Risultati Ligue 1 e classifica/ 2a giornata: il PSG vince ancora. Lione, che tonfo!

La seconda giornata della Ligue 1 2021/2022 sta riservando grandi emozioni a tutti gli appassionati di calcio transalpino, con risultati inattesi e difficili da pronosticare. Sarà anche solo calcio d’agosto, come si soleva dire una volta, ma vale già tre punti e sbagliare adesso significa rincorrere e avere il fiatone dopo, quando i tornei entreranno nel vivo. Se chi ben comincia è davvero a metà dell’opera, trarrà sicuramente beneficio da tale proverbio il PSG, che, in attesa di gustarsi Lionel Messi, si è sbarazzato dello Strasburgo con il punteggio di 4-2. Parigini avanti già dopo 3′ con Icardi, emulato al 25 da Mbappè e al 27′ da Draxler. Gameiro al 53′ e Ajorque al 64′ riaprono la contesa, ma, all’86’, è Sarabia a siglare il gol del definitivo 4-2.

Dilaga anche il Nizza (0-4) in casa del Lilla (doppietta di Dolberg e reti di Boudaoui e Gouiri), mentre il Lorient si impone di misura sul Monaco (rigore trasformato da Moffi). Crollo incredibile del Lione contro l’Angers, capace di vincere per 3-0 davanti al proprio pubblico grazie agli acuti di Boufal, Ounahi e all’autogol di Marcelo. Ospiti in dieci dal 65′ a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Cornet.

LIGUE 1, 2^ GIORNATA: PAREGGIO PIROTECNICO TRA REIMS E MONTPELLIER

Negli altri match disputati, si segnala il finale thrilling dell’incontro tra Brest e Rennes: ospiti avanti al minuto numero 84 con Guirassy, pareggio dei locali al 91′ con Le Douaron, quando tutto sembrava ormai finito. Doppio 2-0 nelle sfide Clermont-Troyes e Nantes-Metz, mentre fra Reims e Montpellier si è assistito a un pirotecnico 3-3: il primo gol di Cozza (M) è arrivato dopo 300 secondi, ma al 7′ Cassama aveva già pareggiato i conti, andando a bersaglio anche al 26′ e facendo registrare il sorpasso dei padroni di casa. Il Montpellier, però, ha reagito e ha trovato il 2-2 al 38′ con Delort e addirittura il vantaggio al 43′ con Laborde. Per 40 minuti non succede più nulla e all’83’ è Kebbal a depositare in porta il pallone del definitivo tre pari.

All’appello mancano ancora due partite: quella tra Lens e Saint-Étienne, in programma oggi alle 17, e quella tra Olympique Marsiglia e Bordeaux, che sarà disputata nella città della Costa Azzurra a partire dalle 20.

RISULTATI 2^ GIORNATA LIGUE 1

Paris SG Strasburgo (4-2)

Lilla-Nizza (0-4)

Lorient-Monaco (1-0)

Angers-Lione (3-0)

Brest-Rennes (1-1)

Clermont-Troyes (2-0)

Nantes-Metz (2-0)

Reims-Montpellier (3-3)

Lens-Saint-Étienne (oggi, 17)

Olympique Marsiglia-Bordeaux (oggi, 20)

CLASSIFICA LIGUE 1 DOPO LA 2^ GIORNATA

Angers 6

Clermont 6

PSG 6

Nizza 4

Nantes 4

Lorient 4

Olympique Marsiglia* 3

Reims 2

Rennes 2

Brest 2

Saint-Étienne* 1

Lens* 1

Montpellier 1

Monaco 1

Metz 1

Lione 1

Lilla 1

Bordeaux* 0

Troyes 0

Strasburgo 0

* una partita in meno



