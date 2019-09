Video/ Ravenna Reggio Audace (1-2): gol highlights, Varone-Lunetta super! (Serie C)

Ecco il video, i gol e gli highlights di Ravenna Reggio Audace. Il Reggio Audace espugna il campo del Ravenna per due reti ad uno grazie alle reti di Varone e Lunetta, per i padroni di casa Nocciolini aveva temporaneamente stabilito la parità. Ricordiamo che il match possiamo considerarlo a tutti gli effetti un derby dell’Emilia Romagna considerando la Reggio Audace come diretta erede della Reggiana. I numeri recitavano tredici precedenti nei quali la Reggiana era in vantaggio grazie a sei vittorie, con questa sette. Andiamo a scoprire cosa è accaduto in campo. Ci prova Sirri da fuori area, palla che non inquadra lo specchio. Botta di Purro a metà prima frazione, il portiere avversario si supera e salva i suoi. Termina in parità una prima frazione avara di emozioni. La ripresa inizia subito con azioni molto pericolose. Primi dieci minuti di gara molto combattuti ma ci pensa Varone a sbloccarla con un bel gol. I padroni di casa rispondono dieci minuti dopo con un grande assist pregevole di Giovinco per Nocciolini che non sbaglia. Gara in parità dopo sessanta minuti di gioco. Girandola di cambi tra le due compagini che cercano forze fresche per trovare la zampata vincente. Zampata che arriva grazie al grande gol di Lunetta. Grandissima punizione che non lascia scampo al portiere avversario. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, colpo gobbo della Reggio Audace grazie alla punizione vincente siglata da Lunetta. Un match abbastanza piacevole che ha visto le due compagini combattere su ogni pallone. A conti fatti la vittoria della Reggio Audace è meritata, gli ospiti ci hanno creduto di più.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI RAVENNA REGGIO AUDACE

VIDEO RAVENNA REGGIO AUDACE, TABELLINO:

Ravenna Football Club 1913 – Reggio Audace: 1-2

Ravenna Football Club 1913: Cincilla, Grassini, Ronchi, Raffini (10′ st Nocciolini), Martorelli (1′ st Lora), Purro, D’Eramo (26′ st Selleri), Fyda (26′ st Mustacciolo), Sirri, Jidayi, Papa (14′ st Giovinco). A disp.: Spurio, Ricchi, Pellizzari, Nigretti, Sabba, Fiorani. All.: Luciano Foschi.

Reggio Audace: Narduzzo, Rozzio, Rossi (25′ st Zanini), Spanò, Varone (25′ st Radrezza), Scappini, Rodriguez (33′ st Marchi), Favale (10′ st Lunetta), Libutti (10′ st Kirwan), Espeche, Staiti. A disp.: Voltolini, Martinelli, Santovito, Costa, Haruna, Sanat, Mora. All.: Alvini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA