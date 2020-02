Video/ Rieti Catanzaro (1-4): highlights e gol, poker per i calabresi (Serie C)

Nel video di Rieti Catanzaro 1-4 parliamo della roboante vittoria che i calabresi centrano al Manlio Scopigno-Centro d’Italia per il girone C di Serie C, lanciandosi nuovamente verso la possibilità di centrare la fase nazionale dei playoff e lasciando invece i laziali all’ultimo posto della classifica, sempre più vicino alla retrocessione in una stagione complessa anche per questioni che vanno al di là del campo. Il Catanzaro sbanca il campo del Rieti con un poker firmato da Tulli, Di Piazza, doppietta, e Giannone. Persano sigla la rete della bandiera per i padroni di casa. De Risio ci prova da fuori area ma non inquadra lo specchio. Tirelli da fuori area, blocca facile Bleve. Il Catanzaro inizia a spingere in maniera decisa e la sblocca con Tulli. Il calciatore del Catanzaro scaglia un tiro da fuori area che termina direttamente all’incrocio dei pali.

VIDEO RIETI CATANZARO: CALABRESI DILAGANTI

Con il video di Rieti Catanzaro, vediamo poi come i giallorossi riescano a dilagare contro un avversario impossibilitato a tenere il livello degli ospiti. Contropiede micidiale di Di Piazza che fulmina Merelli in uscita disperata. I padroni di casa sembrano storditi dall’uno-due e non riescono a rientrare in gara, la prima frazione vede gli ospiti avanti di due gol. Ad inizio ripresa la chiude definitivamente Di Piazza. Casoli trova il compagno di squadra che non sbaglia. Altra grande azione di Casoli che imbecca Carlini, la sfera termina contro la traversa. Persano all’improvviso trova la rete della speranza per il Rieti, ma resta solo l’illusione. Giannone prende il palo cinque minuti dopo, Catanzaro ad un passo dal poker. Arriva il rosso per Martinelli, il Catanzaro chiude la gara in dieci. Bianchimano serve Giannone nel finale, tiro a botta sicura e quarta rete che mette la parola fine alla gara. Per il Catanzaro sono dodici le vittorie in stagione. Per il Rieti arriva invece la sedicesima sconfitta.

