VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ROMA INTER: IL TABELLINO

Video Roma Inter che si apre con la formazione ospite subito molto pericolosa in zona d’attacco. I due attaccanti Lautaro Martinez e Thuram dialogano bene con il francese che scalda i guantoni del belga Svilar. Nel momento migliore della squadra nerazzurra, brutte notizie in arrivo per Inzaghi che è costretto a levare dal campo Calhanoglu per infortunio. Al suo posto inizia la sfida di Frattesi. Nel corso dei primi 45 minuti il tecnico perde anche Acerbi, al suo posto De Vrij. Due legni, uno per parte: per la Roma colpito da Celik che aveva tentato il cross in mezzo e Mhkitaryan per l’Inter con una conclusione da fuori.

Nel secondo tempo la sblocca l’Inter con lo scivolone di Zalewski che regala l’opportunità ai nerazzurri. Frattesi si auto lancia a centrocampo e percorre circa 40 metri con il pallone e pesca in mezzo Lautaro Martinez che, dopo una deviazione di Celik, spedisce la palla in porta con Svilar che non può fare nulla. Dumfries impegna Svilar che compie un’altra parata importante. Dopo 90 minuti finisce il match. Vince l’Inter e sale a quota 17 punti superando la Juventus e si posiziona al secondo posto con il Napoli capolista.

VIDEO ROMA INTER: GOL E HIGHLIGHTS