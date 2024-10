DIRETTA ROMA INTER STREAMING: GRANDE SHOW ALL’OLIMPICO!

Spazio alla disamina della diretta Roma Inter, affascinante sfida che allo stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45 di domenica 20 ottobre: nell’ottava giornata di Serie A 2024-2025 le due squadre tornano in campo dopo la sosta per le nazionali con umori decisamente contrastanti, perché l’Inter nonostante qualche frenata di troppo sta facendo bene e rimane ampiamente in corsa per il secondo scudetto consecutivo, attualmente rappresenta la prima inseguitrice del Napoli ma deve sistemare qualche problema difensivo, come visto anche contro il Torino quando, in superiorità numerica, l’Inter ha incassato due gol rischiando di non vincere.

Diretta/ Cagliari Torino (risultato 0-0) streaming video tv: Adams-Sanabria con Vlasic! (20 ottobre 2024)

La Roma invece non decolla: sembrava poter cambiare passo con l’avvento di Ivan Juric, invece anche con lui le cose non sono migliorate e l’ultima giornata, pareggio sul campo del Monza, ha nuovamente messo a nudo i limiti di un gruppo che sono soprattutto caratteriali, in aggiunta ovviamente a qualcosa che manca anche sul piano prettamente tattico. Adesso la diretta Roma Inter potrà fornire qualche indicazione importante sullo stato dell’arte e il modo in cui le due squadre affronteranno la partita; mentre aspettiamo che si giochi analizziamo le scelte dei due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni qui allo stadio Olimpico.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Atalanta ok, dilaga la Fiorentina! Diretta gol live score (20 ottobre 2024)

DIRETTA ROMA INTER STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Nessuna copertura in diretta tv per Roma Inter, o meglio: il big match dell’ottava giornata di Serie A sarà trasmesso ma solo su DAZN1, canale che trovate al numero 214 del decoder di Sky Sport e per la cui visione è richiesto il doppio abbonamento. La modalità “tradizionale” per seguire la diretta Roma Inter sarà invece quella della diretta streaming video: è sempre DAZN infatti ad aver acquisito i diritti per garantire l’intera programmazione del campionato di calcio, dunque nel caso vi dovrete armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Venezia Atalanta (risultato finale 0-2): bergamaschi senza problemi! (Serie A, 20 ottobre 2024)

ROMA INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Dybala dovrebbe esserci, questa la buona notizia per Juric verso la diretta Roma Inter: resta vivo il ballottaggio con Matias Soulé in un reparto avanzato completato da Dovbyk e Lorenzo Pellegrini, mentre l’altro punto di domanda riguarda il reintegrato Zalewski che può essere titolare a sinistra, nel qual caso Angeliño giocherebbe da braccetto difensivo togliendo il posto a Mario Hermoso. Confermati naturalmente sia il portiere Svilar che Gianluca Mancini e Ndicka, così come Celik che a destra non ha alternative; interessanti le scelte in mezzo, i favoriti sono Cristante e Manu Koné ma c’è anche Pisilli, più indietro nelle gerarchie Le Fée che pure era partito titolare.

Simone Inzaghi per la diretta Roma Inter deve valutare le condizioni di Barella e Zielinski, con la differenza che solo il primo sarebbe titolare: per il polacco sarebbe comunque panchina in favore dell’ex Mkhitaryan, con Calhanoglu a occuparsi della regia e due esterni di centrocampo che sarebbero Darmian, favorito su Dumfries, e Dimarco. A protezione di Sommer dovrebbe essere Acerbi a guidare la difesa; scontata la presenza di Alessandro Bastoni, un po’ meno quella di Pavard perché Darmian potrebbe anche arretrare su questa linea. Davanti naturalmente l’Inter se la gioca con la coppia dei sogni: Marcus Thuram è capocannoniere, Lautaro Martinez vuole tornare grande.

QUOTE E PREVISIONI ROMA INTER: SU CHI SCOMMETTERE?

Sorprendente o meno che sia, la diretta Roma Inter prevede delle quote che secondo l’agenzia Snai danno nettamente ragione ai nerazzurri: scopriamo infatti che il segno 2 per la vittoria esterna dell’Inter porta in dote una somma corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che regola il successo della Roma vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 4,00 volte la posta in palio, infine l’importo investito arriverebbe a moltiplicarsi per 3,80 con l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X.