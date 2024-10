Video Roma Wolsfburg che racconta una sfida subito sbloccata dalla compagine giallorossa attraverso un calcio di rigore realizzato da Giugliano dopo appena 14 minuti. Tra le giocatrici più attive c’è anche la norvegese Haavi che in più di un’occasione mette a dura prova la difesa avversaria grazie alla sua tecnica che la porta ad essere una spina nel fianco. Il primo tempo termina con il risultato di 1-0, nonostante le diverse occasioni avute soprattutto da Haavi e Giugliano.

Diretta/ Roma Wolfsburg donne (risultato finale 1-0): 3 punti per le giallorosse (Champions, 8 ottobre 2024)

La seconda frazione della partita si apre con un’occasione colossale di stampo tedesca. Traversa poderosa colpita al termine di uno stacco di testa da parte di Hegering. Il difensore della squadra ospite per poco non trova il modo di pareggiare i conti con Ceasar costretta a superarsi. Scherza ancora con il gol la formazione ospite con il miracolo di Ceasar su Endamann. Dopo 90 minuti di gioco la partita finisce con i primi tre punti per la Roma che collezionano un’importante successo in questa prima giornata della fase a gironi del girone A di Champions League.

VIDEO ROMA WOLFSBURG: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Ceasar; Thorgersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano (78′ Troelsgaard), Greggi; Dragoni (78′ Pilgrim), Viens (85′ Giacinti), Haavi.

A disposizione: Kresche, Mazzocchi, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko.

Allenatore: Spugna.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Frohms; Wilms (76′ Rabano), Minge, Hegering, Linder (85′ Wedemeyer); Huth, Lattwein; Jonsdottir (46′ Brand), Blomqvist (46′ Hendrich), Beerensteyn (65′ Endemann); Popp.

A disposizione: Schmitz, Borbe, Hagel, Kielland, Kalma.

Allenatore: Stroot.

Marcatrici: 14′ rig. Giugliano.

Ammonite: 6′ Wilms.

VIDEO ROMA WOLFSBURG: GOL E HIGHLIGHTS