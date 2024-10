DIRETTA ROMA WOLFSBURG, ESORDIO IMPORTANTE

Finalmente l’attesa è finita: inizia la Champions League Femminile, più precisamente la fase a gironi. Ci attende subito un match incredibile ovvero la diretta Roma Wolfsburg, gara che andrà in scena martedì 8 ottobre 2024 alle ore 18:45.

Le giallorosse hanno avuto accesso alla massima competizione europea grazie ad un roboante 11-3 complessivo contro il Servette, 3-1 in casa e 7-2 in terra svizzera. In campionato la Roma ha collezionato 9 punti nelle prime cinque giornate ed è attualmente quarta in campionato.

Il Wolfsburg invece per arrivare n Champions se l’è vista con un’altra italiana. Si tratta della Fiorentina, battuta nettamente sia all’andata che al ritorno rispettivamente 7-0 e 5-0. Le biancoverdi sono quarte in campionato con 10 punti in cinque partite.

DIRETTA ROMA WOLFSBURG, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta Roma Wolfsburg di Champions League dovrete fare affidamento a DAZN. Come l’anno scorso, la piattaforma di streaming permetterà a tutti di visionare le partite della massima competizione europea femminile anche in diretta streaming sull’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA WOLFSBURG

Andiamo a vedere le probabile formazioni della diretta Roma Wolfsburg. In porta Ceasar, difesa a quattro composta da Thogersen, Linari, Minami e Di Guglielmo. Neall zona nevralgica del campo ecco Giugliano, Kumagai e Greggi. In attacco Haavi, Viens e Dragoni. Il Wolfsburg risponderà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Frohms, protetta qualche metro più avanti da Wilma, Minge, Hegering e Rabano. A centrocampo Lattwein partirà da mediano con Huth e Hagel mezzali. Davanti Endemann e Brand ai lati di Popp.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA WOLFSBURG

Le quote per le scommesse Roma Wolfsburg ci aiutano a capire come sarà la partita sulla carta. Le favorite sono le tedesche a 1.85 contro il successo delle giallorosse che è dato a 3.50. Infine, il segno X del pareggio è a 3.70. Ci si aspetta una partita con diversi gol poiché l’Over 2.5 è quotato 1.67 mentre l’Under a 2.15. Simile la situazione per Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.

