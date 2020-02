Video/ Siena Monza (2-2): highlights e gol, la Robur frena la capolista (Serie C)

Parliamo del video di Siena Monza, il big match che si è giocato allo stadio Artemio Franchi per la 25^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel girone A. È ufficiale: il Siena è l’autentica bestia nera del Monza. La compagine toscana allenata da Alessandro Dal Canto è l’unica ad aver centrato l’impresa, nella stagione corrente, di ottenere due risultati positivi su due contro la capolista del girone A del campionato di Serie C, sconfitta all’andata e stoppata al ritorno all’“Artemio Franchi” grazie a una rimonta da mandare a memoria e rispolverare in futuro, qualora i bianconeri si trovassero a fronteggiare nuovamente situazioni di difficoltà. Succede tutto nei primi quarantacinque minuti di gioco: dopo appena sessanta secondi, infatti, l’estremo difensore bianconero Confente atterra Mota Carvalho in area e l’arbitro non ha dubbi: cartellino giallo per il portiere e calcio di rigore per i brianzoli, che D’Errico converte in gol. Il Siena cerca la reazione e sfiora il pareggio al 7’ con una duplice occasione capitata sui piedi di Guidone.

Al 23’, tuttavia, è ancora il Monza a esultare, con Scaglia abile a gonfiare la rete dopo un’ingenuità difensiva di D’Ambrosio. Il match pare mettersi in discesa per gli uomini di Brocchi, ma l’illusione dura 6 minuti, poiché al 29’ è Arrigoni, imbeccato da Gerli, a riaprire la partita, che torna sui binari della parità al 42’ con un’incornata sontuosa di D’Ambrosio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto proprio da Arrigoni. Nella seconda frazione di gara i ritmi calano vistosamente, con il Monza che attinge a piene mani dalla propria panchina nel tentativo di tornare in vantaggio e il Siena che si accontenta di condurre una partita prevalentemente difensiva e di provare a ferire il colpo per mezzo di alcune sporadiche ripartenze. Un leitmotiv che rimane invariato anche nei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara: finisce 2-2, con la capolista che interrompe la striscia di vittorie consecutive (3), ma mantiene 17 punti di margine sul secondo posto, e i padroni di casa che subiscono l’aggancio del Novara in quinta posizione, portandosi però a una sola lunghezza dalla quarta piazza, occupata dalla Carrarese.

