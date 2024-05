Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2 15^ tappa: durissima a Livigno (oggi 19 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 15^ TAPPA: CHE SPETTACOLO A LIVIGNO!

Il giorno del tappone alpino per eccellenza: potrebbe bastare questo per spiegare perché oggi, domenica 19 maggio, sarà davvero imperdibile l’appuntamento con la diretta Giro d’Italia 2024 per la quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno di 222 km. Sappiamo che questo weekend è fondamentale per la classifica generale del Giro d’Italia 2024, già ieri la maglia rosa Tadej Pogacar e tutti i suoi sfidanti hanno vissuto la cronometro di Desenzano del Garda con la vittoria di Filippo Ganna, ancora una volta straordinario nella corsa contro il tempo ma con un Tadej Pogacar che gli è arrivato a 29 secondi, aggiungendo altro margine tra sè e il resto della classifica – Geraint Thomas si è portato al secondo posto ma paga 3’41” dalla maglia rosa.

Però, è chiaro che le montagne nel ciclismo abbiano un fascino impareggiabile e oggi la diretta Giro d’Italia 2024 sarà temibile anche per il chilometraggio (come spesso non succede più nel ciclismo di oggi) e per le altissime quote che si toccheranno nel finale, dal Passo del Foscagno all’arrivo sulle piste da sci del Mottolino di Livigno. Tutto questo dopo le fatiche già significative della prima parte della tappa, compreso il Mortirolo che ha sempre il suo perché, anche dal versante più “facile”. Naturalmente ci sarà ancora tanto da vivere nella terza settimana, ma oggi è il giorno più atteso e anche più temuto: sarà una domenica meravigliosa con la diretta Giro d’Italia 2024 della quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno.

GIRO D’ITALIA 2024, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Giornate come quelle di oggi sarebbero da vivere a bordo strada, con le emozioni che solo le grandi tappe di montagna sanno regalare, ma naturalmente non sarà possibile per tutti seguire dal vivo la quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno e allora possiamo ancora una volta ricordare che la diretta tv del Giro d’Italia 2024 sarà garantita dalla Rai prima sul canale tematico Rai Sport HD, numero 58 (oggi sarà molto lunga anche la prima parte), per poi passare dalle ore 14.00 su Rai 2.

Gli abbonati avranno invece come sempre la preziosa alternativa rappresentata da Eurosport, quindi sarà doppia (almeno per loro) anche la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024 tramite sito o app di Rai Play per tutti oppure Discovery +, ma in quest’ultimo caso solo su abbonamento. Infine, le piattaforme social ufficiali e il sito www.giroditalia.it offriranno altimetrie, cronotabelle, notizie, foto e video sulla Corsa Rosa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: ECCO IL PERCORSO DELLA 15^ TAPPA MANERBA DEL GARDA-LIVIGNO, 222 KM

Giornata di quelle in cui si può scrivere la storia, non vediamo l’ora quindi di descrivere tutto quello che ci riserverà la diretta Giro d’Italia 2024 lungo il percorso della quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno di 222 km, impressionante per il chilometraggio e anche per i 5400 metri di dislivello da superare pedalando fra le province lombarde di Brescia e Sondrio. Si dovrà partire molto presto e di conseguenza ecco che l’appuntamento sarà già alle ore 10.40 per la partenza da Manerba del Garda. Già la prima parte sarà abbastanza impegnativa, con il GPM di terza categoria a Lodrino (km 37,7) e poco dopo con il Colle San Zeno, ascesa invece di seconda categoria con GPM al km 64,7 dopo 13,9 km di salita al 6,6% medio. Di sicuro ci saranno tantissimi attacchi per andare in fuga, poi la discesa porterà sul fondovalle della Val Camonica, da risalire superando anche il traguardo volante di Malonno (km 130,3) per arrivare ai piedi del Passo del Mortirolo.

Affrontato dal versante bresciano è meno tremendo, ma parliamo comunque di 12,6 km al 7,6% medio, molto impegnativo soprattutto negli ultimi 3 km verso il GPM di prima categoria, collocato al km 155,4. La discesa ci porterà in Valtellina, da risalire verso lo sprint intermedio di Le Motte (km 193,2) e subito dopo l’Intergiro a Isolaccia-Valdidentro (km 197,6), dove comincerà la lunga salita verso il Passo del Foscagno, ascesa di 14,6 km al 6,5% medio e con l’altitudine come altra variabile, dal momento che il GPM di prima categoria (km 213,3) sarà collocato a 2291 metri di quota. Dulcis in fundo, ci sarà ancora da faticare nella diretta Giro d’Italia 2024 oggi, perché dopo una breve discesa si tornerà a salire verso l’arrivo di Livigno, collocato sulle piste da sci del Mottolino, altro GPM di prima categoria con gli ultimi 4,7 km di salita, sempre più impegnativa man mano ci si avvicinerà al traguardo a quota 2385 metri, con un paio di strappi fino al 19% massimo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) in 50h00’09’

2. Geraint Thomas (GBR) a +3’41’’

3. Daniel Martinez (COL) a +3’56’’

4. Ben O’Connor (AUS) a +4’35’’

5. Antonio Tiberi (ITA) a +5’17’’

6. Thymen Arensman (NED) a +6’30’’

7. Filippo Zana (ITA) a +7’26’’

8. Romain Bardet (FRA) a +7’52’’

9. Lorenzo Fortunato (ITA) a +8’40’’

10. Alex Baudin (FRA) a +8’56’’











