DIRETTA/ Monza Frosinone video streaming tv: brianzoli avanti nei precedenti (Serie A, 19 maggio 2024)

DIRETTA MONZA FROSINONE: TESTA A TESTA

Non si può certo dire che ci sia una grande tradizione per la diretta di Monza Frosinone, che infatti vanta solamente sei precedenti ufficiali, sebbene tutti recentissimi perché disputati dal 2020-2021 in poi. I primi quattro sono stati in Serie B, poi nella scorsa stagione i brianzoli erano in Serie A e i ciociari ancora nel torneo cadetto ma si affrontarono in Coppa Italia, infine il sesto incrocio è naturalmente quello dell’andata di questo campionato di Serie A 2023-2024.

I numeri sono sicuramente favorevoli al Monza, che vanta infatti ben quattro vittorie a fronte di un pareggio e una sola vittoria per il Frosinone, ma un’altra caratteristica è il grande numero di gol, per la precisione 14 per i lombardi e 12 invece per la formazione laziale, in totale sono 26 per una media di oltre quattro reti segnate per ogni partita. Grande divertimento anche sabato 6 gennaio scorso, il giorno dell’Epifania vide il successo esterno per 2-3 del Monza allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, con i padroni di casa che andarono sotto di tre gol e poi sfiorarono la rimonta, che tuttavia rimase incompiuta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA FROSINONE STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La situazione delicata degli ospiti rende la diretta Monza Frosinone una delle partite più importanti e decisive per la stagione dei ciociari. La partita sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati ai servizi di DAZN ma sarà anche possibile seguire gratuitamente la nostra diretta testuale che racconterà le azioni principali del match.

LA PRESENTAZIONE

Scendono in campo all’U-Power Stadium per la diretta Monza Frosinone due squadre con situazioni completamente opposte. Alle 15.00 di domenica 19 maggio le due squadre scenderanno in campo per una partita che potrà decidere il futuro degli ospiti. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta esterna al Franchi contro la Fiorentina e vorranno chiudere al meglio la loro stagione.

Momento decisivo, invece, quello che stanno vivendo i ciociari che si giocano la permanenza in Serie A con queste ultime partite. La sconfitta pesantissima per 0 a 5 in casa contro l’Inter nell’ultima giornata ha portato gli uomini di Eusebio Di Francesco in 17esima posizione a pari punti con l’Empoli 18esimo ed in zona retrocessione.

MONZA FROSINONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Guardiamo anche le probabili formazioni della diretta Monza Frosinone con i due allenatori chiamati a scelte importanti. Palladino conferma la sua formazione con una difesa composta da Marì e Izzo con Caldirola e D’Ambrosio in cerca di minutaggio. Dietro a Djuric, invece, Mota, Colpani e Carboni pronti a sostenere la fase offensiva.

Verso la difesa a tre Di Francesco con Okoli, Bonifazi e Lirola a comporre il terzetto dietro a Valeri e Zortea pronti a coprire le fasce. Brescianini e Barrenechea comporranno la coppia di centrocampo a sostegno di un attacco con Soulé, Reinier e Cheddira in ballottaggio con Kaio Jorge.

MONZA FROSINONE, LE QUOTE

La classifica problematica degli ospiti li porta leggermente favoriti in una partita che potrebbe essere molto equilibrata. Per approfondire la questione della diretta Monza Frosinone utilizziamo le quote proposte dalla Snai: l’1 dei padroni di casa è quotato a 2,85 mentre gli ospiti scendono a 2,35. Il pareggio X è la quota più alta e arriva a 3,45.

