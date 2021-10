Video/ Siena Pistoiese (0-0) highlights: Pozzi blocca i bianconeri (Serie C)

VIDEO SIENA PISTOIESE 0-0: PRIMO TEMPO

Termina a reti bianche Siena Pistoiese. Il derby toscano, valido per la settima giornata del girone B di Serie C, termina con il risultato di 0-0. Una gara in cui a rammaricarsi sono sicuramente gli uomini di Alberto Gilardino. I bianconeri, soprattutto nel primo tempo hanno creato tante occasioni da rete, sprecandole. Di fronte però, si sono trovati un ottimo Pozzi, miracoloso in almeno tre occasioni, che ha regalato un prezioso punto alla Pistoiese, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni della gara.

Primo tempo dominato in gran parte dal Siena. Dopo diverse occasioni create, le azioni più pericolose arrivano nei minuti finali della prima frazione. In particolare al 42′ con Alberto Paloschi. L’attaccante colpisce di testa a botta sicura, Pozzi vola e con un colpo di reni sbarra la porta. Passa un minuto ed è Acquadro a concludere da buona posizione, ma ancora una volta il numero 1 della Pistoiese fa un miracolo. Nei minuti di recuperi, arriva il terzo miracolo di Pozzi. Cross di Mora per Paloschi, che da pochi passi trova una parata alla disperata dell’estremo difensore ospite. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

VIDEO SIENA PISTOIESE 0-0: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue la trama del primo. E’ il Siena a fare la partita, ma non riesce a concretizzare la mole di gioco che crea. Al 59′ arriva il primo squillo bianconero. Paloschi, sugli sviluppi di calcio d’angolo, prende l’esterno della rete in girata, dando l’illusione del gol. Al 61′ l’episodio che potrebbe sbloccare la gara in favore del Siena. Varela si invola verso la porta difesa da Pozzi, viene fermato fallosamente da Ricci e l’arbitro estrae il cartellino rosso.

Pistoiese in dieci. Con l’inferiorità numerica gli ospiti iniziano a lasciare spazi in difesa. Al 70′ prova ad approfittarne Guberti, che appena entrato, scappa sulla sinistra, converge verso il centro e calcia. Il suo tiro a giro si va a stampare in pieno sulla traversa e viene allontanato dagli ospiti. La porta difesa da Pozzi sembra stregata, e la fretta fa perdere l’organizzazione offensiva ai bianconeri, che non riescono più a rendersi pericolosi. Termina quindi con il risultato di 0-0.

VIDEO SIENA PISTOIESE 0-0: IL TABELLINO

Siena (4-3-3): Lanni; Farcas, Milesi, Terzi, Mora; Pezzella (25’ st Bianchi), Cardoselli (37’ st Conti), Acquadro; Varela (25’ st Guberti), Disanto (37’ st Montiel), Paloschi (25’ st Karlsson). In panchina: Mataloni, Terigi, Zaccone, Marocco, Marcellusi, Peresin, Darini. All. Gilardino.

Pistoiese (4-3-1-2): Pozzi; Gennari, Sabotic, Ricci, Sottini; Romano (33’ st Moretti), Santoro (8’ st Martina), Mal (33’ st Minardi); Castellano (33’ st Tempesti); Vano, Pinzauti (8’ st Ubaldi). In panchina: Toselli, Donini, Stijepovic, Basani, D’Antoni, Deratti. All. Sassarini.

Arbitro: Frascaro di Firenze.