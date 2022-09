Video/ Taranto Catanzaro (0-3) gol e highlights: pratica liquidata nel primo tempo

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Taranto-Catanzaro 0-3 per ammirare la netta vittoria esterna degli ospiti che di fatto archiviano la pratica ancor prima nell’intervallo grazie alla doppietta di Biasci (solamente Costantino del Monterosi Tuscia ha segnato più di lui in questo inizio di campionato) e alla marcatura di Sounas che ha aperto le danze allo Iacovone. Dove sono emersi tutti i limiti dei padroni di casa, incapaci di arginare le iniziative della squadra di Vivarini, apparsa subito tra le più in forma del momento, merito di una preparazione estiva impeccabile che ha consentito ai giocatori di trovare molto rapidamente una grande condizione nonostante il caldo che sta condizionando inevitabilmente queste prime giornate della regular season. Dopo il poker rifilato al Picerno nella gara d’esordio tra le mura amiche del Ceravolo, è arrivata un’altra grande prestazione che rilancia ulteriormente la compagine calabrese ai primissimi posti della classifica. Di sicuro sarà tra le protagoniste del girone C di Serie C, dopo che nella scorsa stagione ai play-off si era fermata alle semifinali. In questi mesi c’è stato un’ulteriore salto di qualità che la pone tra le candidate più autorevoli alla promozione.

Diretta/ Taranto Catanzaro (risultato finale 0-3): due su due per Vivarini

In sostanza la partita ci ha detto che il Catanzaro ha una marcia in più rispetto al Taranto. Che nel secondo tempo non è riuscito nemmeno a trovare il gol della bandiera con Romano, Infantino, Guida e Tommasini che hanno sì testato i guantoni di Fulignati ma senza impensierirlo più di tanto. In contropiede gli ionici hanno anche rischiato di incassare lo 0-4 con Vandeputte e Cianci che hanno letteralmente graziato Russo, forse sarebbe stata una punizione fin troppo severa per i ragazzi di Di Costanzo che comunque non hanno fatto mancare il loro impegno. Semplicemente hanno trovato degli avversari più forti di loro. E che lotta per obiettivi diversi. Per i rossoblù sarà fondamentale fare punti negli scontri diretti, mentre quello con il Latina nel turno infrasettimanale sarà senz’altro un banco di prova più probante per gli uomini di Vivarini che nel turno infrasettimanale andranno a caccia di conferme, oltre che della terza vittoria di fila.

