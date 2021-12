Video/ Trento Sirjan (3-0): highlights. Itas subito decisiva, è semifinale!

VIDOE TRENTO SIRJAN (3-0): ITAS SUBITO VINCENTE!

Si è chiusa con un chiarissimo 3-0 la sfida tra Trento e Sirjan, prima sfida per la squadra di Lorenzetti ai Mondiali per club di volley maschile, in corso a Betim in Brasile. Per la formazione dell’Itas un debutto coi fiocchi in questa prestigiosa manifestazione contro squadra iraniana e un successo che pure lancia i trentini già alle prossime semifinali: i gialloblu infatti sono subito in testa alla classifica della Pool B, a pari merito con il Sada Cruzeiro (che pur e sarà prossimo rivale). Raccontando ora delle principali emozioni dle match, andato in scena durante la notte italiana, va detto che quella di Trento è stata subito una prestazione convincente, fin dai primi scambi: la squadra di Lorenzetti si è dimostrata poi particolarmente efficace in attacco e nel servizio, fondamentali su cui i gialloblu hanno spinto molto nel primo e nel terzo set, che pure si sono conclusi rispettivamente con il parziale di 25-18 e 25-19.

Il Sirjan ha avuto un poco di spazio in più nella seconda frazione di gioco, conclusasi per 25-22: ma di fatto l’Itas non ha mai ceduto le redini del match. Guardando alle statistiche per la sfida tra Trento e Sirjan, poi vanno pure messe in evidenza le ottime prestazioni di Michieletto e Lavia, entrambi best scorrere con 15 punti a testa e con ottime percentuali a rete: bene anche Kaziynski e Lisinac, che hanno messo a terra 10 palloni vincenti a testa. Prossimo appuntamento per Trento ai mondiali per club di volley maschile già questa notte alle ore 0.30 italiane, con la sfida la vertice della Pool B con il Sada Cruzeiro: match che di fatto servirà solo a fissare gli accoppiamenti per la Final four della manifestazione.

IL TABELLINO

Foolad Sirjan-Trentino Itas 0-3

(18-25, 22-25, 19-25)

FOOLAD SIRJAN: Daneshdoust, Jelveh 10, Blagojevic 6, Esfandiar 11, Tashakori 10, Ali Reza 1, Mostafa (L); Sadeghi 1, Gholizad. N.e. Sahand, Derakshan, Amir Hossein, Shasavari. All. Saeid Rezaei.

TRENTINO ITAS: Michieletto 15, Podrascanin 5, Sbertoli 2, Kaziyski 10, Lisinac 10, Lavia 15, Zenger (L); D’Heer 1. N.e. Cavuto, Pinali, Albergati, Sperotto e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Ivanov (Bulgaria) e Dziewirz (Canada).

DURATA SET: 22’, 21’, 23’; tot. 1h e 6’.

NOTE: 1.100 spettatori. Foolad Sirjan: 5 muri, 2 ace, 8 errori in battuta, 6 errori azione, 56% in attacco, 57% (27%) in ricezione. Trentino Itas: 4 muri, 8 ace, 18 errori in battuta, 2 errori azione, 68% in attacco, 54% (21%) in ricezione.

VIDEO TRENTO SIRJAN, MONDIALE PER CLUB VOLLEY MASCHILE





