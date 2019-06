Diretta Treviso Capo d’Orlando/ Streaming video e tv: via alla finale basket A2

Treviso Capo d’Orlando, in diretta dal PalaVerde di Villorba che naturalmente è casa della De’ Longhi Treviso, si gioca questa sera martedì 11 giugno 2019 con palla a due alle ore 21.00. Treviso Capo d’Orlando è la finale dei playoff della Serie A2 di basket: in palio ci sarà la terza promozione nel massimo campionato dopo quelle già assegnate in stagione regolare a Fortitudo Bologna e Virtus Roma, contesa fra i veneti e la Benfapp Capo d’Orlando, che sono state le due squadre seconde dei rispettivi gironi. La lunga maratona dei playoff dunque ha confermato i verdetti del campionato e possiamo dire che Treviso e Capo d’Orlando giungono dunque meritatamente a contendersi questa terza promozione in Serie A, approfittando dell’allargamento della massima categoria a 18 squadre nella prossima stagione. Ricordiamo in breve la formula di questa finale: si gioca al meglio delle cinque partite e dunque servirà vincerne tre, il format è 2-2-1 dunque a Treviso (che ha fatto più punti in campionato) si giocheranno anche gara-2 e l’eventuale bella, mentre a Capo d’Orlnado si giocheranno gara-3 e l’eventuale gara-4.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TREVISO CAPO D’ORLANDO

La diretta tv di Treviso Capo d’Orlando sarà disponibile su Sportitalia, canale che trovate al numero 60 del vostro televisore oppure, per gli abbonati Sky, sarà al numero 225 del decoder. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi www.sportitalia.com; sul sito www.legapallacanestro.com troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA TREVISO CAPO D’ORLANDO: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Treviso Capo d’Orlando metterà di fronte le squadre che hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto. Situazione spesso delicata, perché a volte la delusione per la mancata promozione diretta può fare male anche nei playoff, in particolare poteva correre questo rischio Capo d’Orlando, che ha visto svanire il primo posto nel girone Ovest in extremis a favore della Virtus Roma, in un finale tra l’altro caratterizzato anche da molte polemiche. Treviso e Capo d’Orlando invece hanno onorato il loro ruolo e adesso si accingono a contendersi la promozione che forse entrambe meriterebbero. In semifinale i veneti hanno battuto in quattro match Treviglio, ancora meglio ha fatto Capo d’Orlando che ha eliminato Bergamo in sole tre partite. Il tempo per prepararsi a questa finale dunque non è mancato, adesso finalmente si torna in campo…



