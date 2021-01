Video/ Trieste Reggio Emilia (78-69) highlights: vince l’Allianz (basket)

VIDEO TRIESTE REGGIO EMILIA (78-69)

All’Allianz Dome Allianz Dome l’Allianz Pallacanestro Trieste supera l’UnaHotels Reggio Emilia per 78 a 69. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da coach Dalmasson a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni mettendo immediatamente a segno un paio di canestri con Henry fino a registrare l’11 a 0 in avvio. Gli ospiti guidati da coach Martino non restano però a guardare e rispondono infatti con un ottimo 9 a 4 per mettere alle strette i rivali di giornata, dominando a rimbalzo e registrando una percentuale al tiro complessiva migliore ma facendo anche i conti con il 5 a 0 nelle palle perse, che sono valse il decisivo 5 a 0 nelle palle rubate ai friulani. I minuti scorrono sul cronometro e la sfida sembra proseguire nello stesso modo in cui era iniziata, ovvero con gli alabardati a gestire ed aumentare il vantaggio mentre gli emiliani cercano di inseguire gli avversari per non rimanere eccessivamente attardati. Gli sforzi compiuti dagli ospiti portano ad un parziale chiuso in parità per 15 a 15 sebbene Trieste sia riuscita ad invertire il trend riguardante i rimbalzi, 15 a 9, e la percentuale di realizzazione, oltre ad aver ottenuto un buon 2 a 0 nelle stoppate. La Reggiana non ha così pagato eccessivamente il 5 a 3 nelle palle perse. Nel secondo tempo è la Reggiana, desiderosa di invertire il copione della frazione di gioco precedente, a partire meglio ma, sospinta anche dai 18 punti e dai 13 punti sin qui realizzati rispettivamente da Kyzlink e da Bostic, finisce col perdere comunque il parziale per 22 a 19. I padroni di casa danno una scossa alla loro partita a ridosso della sirena capitalizzando nel migliore dei modi il 13 a 11 nei rimbalzi, il 2 a 0 nelle palle rubate e lo 0 a 3 nelle palle perse. Nell’ultimo quarto dell’incontro si ripete esattamente quanto accaduto nel secondo quarto della partita e l’equilibrio conduce al 18 pari finale che conferma la vittoria degli alabardati. I due punti conquistati in questo recupero della quinta giornata di campionato permettono a Trieste di salire a quota 10 nella classifica della Lega A di basket mentre la Reggiana non si muove, rimanendo ferma con i suoi 12 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTE REGGIO EMILIA

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Trieste abbia conquistato meritatamente il successo a cominciare per esempio dalla percentuale al tiro complessiva leggermente superiore a quella registrata da Reggio Emilia, il 38.7% contro il 37.3%. Gli ospiti, a parte le conclusioni da due punti, sono stati più precisi rispetto agli uomini di coach Dalmasson sia nelle conclusioni dalla distanza che nei tiri liberi. Tuttavia, i biancorossi di casa hanno saputo dominare a rimbalzo, 46 a 40 i totali dei quali 16 8 in attacco e 30 a 32 in difesa, hanno perso meno palle, 9 a 15, e ne hanno rubate di più, 9 a 3, senza nemmeno dimenticare il 3 a 2 nelle stoppate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 77 Kyzlink grazie ai 21 punti messi a segno per gli emiliani, tra cui spiccano anche i 20 punti firmati da Bostic, e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero 15 Henry tramite i 14 punti siglati per i padroni di casa. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Reggiana a causa del 20 a 18 nel computo dei falli personali.

Allianz Trieste-UnaHotels Reggio Emilia 78 a 69

TRIESTE – Da Ros, Delia, Doyle, Fernandez, Henry. Coach: Dalmasson. A disp.: Alviti; Arnaldo; Cavaliero; Coronica; Grazulis; Laquintana; Upson.

REGGIANA – Bonacini, Bostic, Elegar, Rossi, Taylor. Coach: Martino. A disp.: Candi; Diouf; Giannini; Kyzlink; Porfilio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA