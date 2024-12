DIRETTA VARESE MILANO: DERBY DA PAURA PER LA OPENJOBMETIS!

La diretta Varese Milano ci trasporta al derby: alle ore 17:00 la Itelyum Arena apre le sue porte per la 11^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, la grande classica della pallacanestro italiana si gioca però in uno scenario da incubo per la Opejobmetis che, sconfitta nettamente a Cremona, è scivolata al penultimo posto in classifica con appena due vittorie (una, incredibilmente, contro la Virtus Bologna) e sostanzialmente ha perso tutte le sue certezze, tra tagli e cessioni nel roster e una contestazione in atto sotto forma di striscioni contro la società, colpevole secondo i tifosi di una gestione “all’americana” incurante dei risultati sul campo.

Che sono pessimi, mentre sono buoni quelli di Milano: vero che l’Olimpia ha perso in casa contro la Virtus Bologna e che oggi è solo sesta in classifica, ma tutto sommato questa squadra sa di poter viaggiare con il pilota automatico in campionato e comunque sembra più importante la grande rimonta in Eurolega, perché più volte abbiamo detto come il vero obiettivo di Milano sia quello di tornare a primeggiare in Europa. Adesso però dobbiamo scoprire insieme quello che succederà nella sempre appassionante diretta Varese Milano, dunque aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche considerazione sul derby lombardo.

DIRETTA VARESE MILANO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Varese Milano non ci sarà un appuntamento in tv, la partita della 11^ giornata di Serie A1 infatti non fa parte del pacchetto delle gare che sono mandate in onda sui canali tradizionali e allora, per assistere alle immagini del derby, l’unica modalità a disposizione sarà quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, il cui account può essere attivato in diretta Varese Milano streaming video – su PC, tablet e smartphone – oppure utilizzando i dispositivi compatibili, innanzitutto una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA VARESE MILANO: UNA DIFFERENZA NETTA

Sicuramente è un dispiacere che anche quest’anno la diretta Varese Milano si giochi in questo contesto: sappiamo bene che sono finiti da parecchio tempo gli anni in cui le due società si contendevano scudetti e Coppe dei Campioni, ormai parliamo di almeno due generazioni ma chiaramente ci piacerebbe che Openjobmetis e Olimpia tornassero entrambe sulla breccia, nello stesso momento, riscrivendo la storia, purtroppo però Varese da anni attraversa un periodo complicato e il nuovo progetto targato Luis Scola, almeno a quanto sembra, guarda maggiormente a conti e bilanci lasciando però da parte quello che avviene sul campo.

Mai come oggi Varese appare vicina alla retrocessione, l’anno scorso Nico Mannion era stato il salvatore della patria ma qualche settimana fa proprio lui ha lasciato la Openjobmetis per firmare con l’Olimpia: a proposito, con Milano il prodotto di Arizona University è stato immediatamente impattante soprattutto in Eurolega, il suo impatto è coinciso con la rimonta della squadra che è riuscita a portarsi in zona play in e stasera, nella diretta Varese Milano, sempre lui potrebbe essere l’ago della bilancia a favore dell’Olimpia. I tifosi della Openjobmetis ovviamente sperano in un finale diverso del derby, vedremo insieme cosa succederà…