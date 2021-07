Video Voghera: marocchino 39enne picchia assessore/ Vittima sferra un pugno, poi…

In queste ore, nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del 39enne di origini marocchine Youns El Boussettaoui a Voghera sarebbe fino agli atti anche un video. Il breve filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza mostrerebbe gli istanti appena precedenti al delitto durante i quali la vittima avrebbe picchiato l’assessore leghista Massimo Adriatici, sferrandogli un pugno. Il video in circolazione postato dal Fatto Quotidiano nella sua edizione online è del tutto inedito e mostra esattamente quanto accaduto poco prima dello sparo avvenuto nella serata tra martedì e mercoledì.

Dalle immagini è possibile vedere il momento in cui il 39enne marocchino, poi rimasto vittima, colpisce l’assessore alla Sicurezza della Lega, Massimo Adriatici che finisce a terra, ma non è possibile comprendere dal video cosa avvenga prima o dopo l’aggressione. Dal filmato inoltre si vede Adriatici rialzarsi ma non vi è alcuna immagine che immortala l’attimo esatto in cui impugna l’arma ed esplode il colpo mortale.

VOGHERA, VIDEO: 39ENNE SFERRA UN PUGNO ALL’ASSESSORE ADRIATICI

Una breve discussione, quella che si vede dalle immagini del video riprese da una telecamera di sorveglianza, tra il 39enne marocchino Youns e l’assessore della Lega Adriatici, attualmente agli arresti domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa. Quindi il migrante si avvicina e lo colpisce con un pugno. Sono queste le sole immagini che trapelano ma che potrebbero contribuire, ai fini delle indagini, a comprendere il contesto esatto nel quale si è consumato l’omicidio di Voghera. Adriatici intanto si è difeso asserendo che si è trattata di legittima difesa e che il colpo che ha ucciso il 39enne sarebbe partito dalla sua pistola per sbaglio quando era a terra. Dopo essere stato colpito con un pugno, l’assessore si rialza e viene avvicinato da un paio di persone. Sulle ragioni del delitto, la difesa della famiglia della vittima rappresentata dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli non avrebbe dubbi. “Bisogna dire le cose come stanno: Youns è stato ammazzato da un assassino senza motivo”, ha commentato Piazza ad Adnkronos. Proprio la difesa ha svelato che sarà nominato un consulente di parte per un esame balistico mentre si continua a cercare testimoni: “Siamo a buon punto. Cerchiamo la verità e la troveremo”, ha chiosato.

