Video/ Young Boys Ajax (0-2) gol e highlights: i lancieri vincono anche a Berna

Mettiamo in chiaro una cosa, l’Ajax aveva ipotecato la qualificazione ai quarti di Europa League già giovedì scorso battendo nettamente lo Young Boys per 3-0 nella gara d’andata, lo 0-2 di Berna è servito solamente a certificare la superiorità dei lancieri nei confronti dei campioni di Svizzera che non hanno mai dato l’impressione di poter rientrare in corsa per il passaggio del turno. Solamente a inizio gara i ragazzi di Seoane hanno creato qualche grattacapo alla retroguardia olandese con Fassnacht e Nsame murati da Stekelenburg mentre dall’altra parte Neres gonfia la rete capitalizzando uno splendido assist di Tadic. Prima dell’intervallo i padroni di casa chiedono il calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Alvarez, il check del VAR “scagiona” il difensore messicano e l’arbitro Madden si limita a concedere il corner. Chi di braccio ferisce, di braccio perisce: a inizio ripresa il direttore di gara assegna un penalty agli ospiti, dopo la clamorosa occasione sprecata da Klaassen il pallone arriva a Rensch che prova a rimetterlo in mezzo con un cross, oltre a Faivre la tocca anche Camara che non può farla franca con la tecnologia a regime. Dagli undici metri il centravanti serbo firma il raddoppio con il portiere elvetico che battezza l’angolo giusto ma non basta. Lo Young Boys accorcia le distanze con Nsame ma ancora una volta ci pensa il VAR a smorzare tutti gli entusiasmi: fuorigioco, millimetrico, ma c’è. Come non detto, quindi, e il punteggio è destinato a non cambiare più fino al triplice fischio. L’Ajax va avanti e tutti sperano di incontrarlo il più tardi possibile, in particolare la Roma che spera di pescare una tra Granada, Dinamo Zagabria e Slavia Praga per continuare a sognare.

VIDEO YOUNG BOYS-AJAX 0-2, IL TABELLINO

YOUNG BOYS-AJAX 0-2 (0-1)

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefti, Camara (65′ Rieder), Lustenberger, Lefort (46′ Maceiras); Fassnacht (71′ Gaudino), Lauper, Sierro, Sulejmani (71′ Spielmann); Elia (65′ Mambimbi), Nsame. All. Gerardo Seoane.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Rensch (80′ Schuurs), Alvarez, Martinez, Tagliafico (74′ Klaiber); Gravenberch, Klaassen, Blind (65′ Kudus); Antony (80′ Brobbey), Tadic, Neres (65′ Idrissi). All. Erik ten Hag.

ARBITRO: Bobby Madden (SCO).

AMMONITI: 38′ Camara (YB), 74′ Rensch (A), 90’+4′ Nsame (YB).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 21′ Neres (A), 49′ rig. Tadic (A).

