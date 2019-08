Viktorija Mihajlovic è single/ “Non sono fidanzata: amo solo il mio papà”

Dopo la bellissima dedica al padre Sinisa, Viktorija Mihajlovic torna a scrivere al padre su Instagram. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha scelto le Stories per pubblicare una foto che la ritrae insieme al genitore, che sta lottando contro la leucemia, e le scritte che compaiono sono un altro atto d’amore nei suoi confronti: «Vicky ce l’hai il fidanzatino?» e «No perché io amo papà», domanda e risposta della stessa Viktorija. Grande tenerezza dopo la forza e la tenacia contenute nel post pubblicato sui social appena qualche giorno fa, in cui ribadiva l’importanza di reagire bene alle difficoltà. E oltre al bel gesto nei confronti del padre, in molti hanno notato anche un’altra notizia: la figlia del tecnico del Bologna è single…

VIKTORIJA MIHAJLOVIC, STAR SU INSTAGRAM

Nessun fidanzatino, dunque, per Viktorija Mihajlovic, che nelle ultime settimane è stata accostata all’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Diverse fonti hanno affermato che i due si frequentano da settimane e un recente scambio di messaggi su Instagram aveva acceso il dibattito: in tanti hanno pensato che tra i due ci fosse del tenero dopo la conferma del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni però non c’è stato alcun segnale: nessuna ‘paparazzata’ nessun segnale social. Insomma, niente di niente. E poche ore fa è arrivata questa stories di Viktorija Mihajlovic, che può senz’altro essere letta come un messaggio d’amore al padre ma non solo…

