Viktorija Mihajlović, la figlia di Sinisa ha un fidanzato?/Gossip e rumor dopo la rottura con Pietro Pellegri

Viktorjia Mihajlović, sorella di Virginia: dal percorso di studi alle prime apparizioni in tv



Il mondo della tv ci propone spesso un focus su personalità nuove, apparentemente lontane dal mondo dello spettacolo, ma che spesso hanno tanto da raccontare ai telespettatori. Viktorija Mihajlović – sorella di Virginia e figlia del compianto Sinisa Mihajlović – non è forse partita con il sogno di mettersi in mostra con il mezzo televisivo ma negli anni è stata spesso protagonista tra salotti e toccanti interviste. Chiaramente, nel tempo non sono mancate le curiosità di gossip con particolare riferimento alla sua vita sentimentale.

Nata nel 1997 a Roma, Viktorjia, dopo essersi diplomata, si è trasferita a Milano per seguire l’Istituto di moda Marangoni; poi è tornata a vivere nella Capitale, dove studia Psicologia. Molto legata alla sorella Virginia, di pochi anni più giovane, ha partecipato con lei all’Isola dei Famosi nel 2019 e successivamente è apparsa anche in alcuni programmi condotti da Barbara D’Urso, come Pomeriggio Cinque o Live Non è la D’Urso.

Viktorjia Mihajlović, il rapporto speciale con mamma Arianna e i rumors sulla vita sentimentale: dopo Mattia Marciano e Pietro Pellegri…

Viktorjia Mihajlović ha inoltre coltivato uno splendido rapporto con la madre Arianna, a cui somiglia molto e che appare a volte in alcuni dei suoi post su Instagram. Di recente, la sorella di Virginia Mihajlović ha aperto una linea di abbigliamento chiamata Lemiha, insieme alla madre e alla sorella. Nel 2019 ha pubblicato un libro dedicato al padre: “Sinisa, mio padre”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale di Viktorija Mihajlović, è finita spesso al centro dell’attenzione, e per alcuni mesi è stata legata all’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano, anche se poco tempo dopo ha conosciuto Pietro Pellegri, calciatore, con il quale è poi terminata la relazione. La ragazza oggi continua la sua vita, da capire se con qualcun altro al suo fianco o se al momento in solitaria. Ad oggi, non sussistono rumor attendibili rispetto a nuove liaison o tenere frequentazioni; Viktorija Mihajlović dovrebbe dunque essere tornata single.

