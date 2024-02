“Villa Certosa di Silvio Berlusconi in vendita a 500 milioni”/ Ft: chi sono i possibili acquirenti

La tanto amata residenza di Silvio Berlusconi sarà messa in vendita. I figli hanno concordato di vendere Villa Certosa, la residenza della Costa Smeralda. A rivelarlo è Financial Times, citando tre persone a conoscenza dell’operazione. Tra i possibili acquirenti di Villa Certosa, dove Berlusconi ospitò potenti leader mondiali come l’ex presidente Usa George W Bush, l’ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin, ci sono miliardari arabi e statunitensi, oltre a diversi gruppi alberghieri internazionali. Le fonti sottolineano che la vendita non sarà pubblicizzata e che le visite dovrebbero iniziare questo mese.

La richiesta degli eredi si aggira sui 500 milioni di euro, ma la villa, che rientra nel grande patrimonio immobiliare della famiglia, era stata valutata in 260 milioni di euro nel 2021. Una delle fonti ha precisato che il prezzo richiesto è attualmente superiore alla somma che la famiglia auspica dalla vendita. Il giornale britannico evidenzia che Villa Certosa era stata messa sul mercato nel 2010 e nel 2015, ma Silvio Berlusconi aveva sempre smentito le indiscrezioni di una potenziale vendita. Per i media, ad esempio Berlusconi nel 2015 aveva rifiutato un’offerta di 500 milioni di euro proposti dalla famiglia reale saudita, che però già precedentemente aveva provato ad acquistare la proprietà.

VILLA CERTOSA, IN VENDITA LA RESIDENZA ESTIVA DI SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi acquistò Villa Certosa in Costa Smeralda alla fine degli anni ’80 e la ristrutturò completamente. La proprietà di 110 ettari ha un accesso diretto al Mar Mediterraneo, diverse piscine, campi da tenessi, giardini grandi quanto 80 campi di calcio e un anfiteatro. La villa, che si estende su 4.500 metri quadrati, è dotata di 126 stanze, 4 bungalow, una palestra, una serra, un teatro, una torre e due immobili. Della proprietà fanno parte un’autorimessa di 181 metri quadrati, un parco e un orto medicinale di 297 metri quadrati.

Prima dell’acquisto di Silvio Berlusconi, Villa Certosa si chiamava Villa Monastero. L’ex premier decise di cambiare nome dopo averla comprata da Gianni Onorato. Dopo l’acquisto la ristrutturò e ampliò: il progetto fu affidato all’architetto di fiducia Gianni Gamondi, progettista di molte residenze della Costa Smeralda. Villa Certosa è diventata la residenza estiva dell’ex presidente del Consiglio, uno dei suoi loghi del cuore, dove ha anche accolto illustri personalità, tra Capi di Stato e di Governo.











