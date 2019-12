Vin Diesel nudo mostra la banana/ L’altra faccia dell’estro di Cattelan…

Chi meglio di Vin Diesel (soprattutto ad un passo da rivelazioni importanti sul prossimo Fast & Furious 9) poteva cavalcare l’onda delle polemiche relative alle ultime trovate artistiche di Cattelan? Non perché lui sia un critico ma sicuramente perché il suo fisico statuario tanto lo rende simile ad una vera e propria arte soprattutto a quella greca con la perfezione del fisico per le loro statue. Guardando avanti, però, proprio all’arte moderna, ecco spuntare la banana di Vin Diesel, dopo quella di Cattelan ovvio. Ma cosa è successo di preciso. L’attore, divertito sui social, ha pensato bene di posare nudo con tanto di accappatoio davanti ed una banana in bella vista bene incollata sul davanti. Il sottile tra ironia e “porno” è sottilissima così come i commenti delle fan che hanno subito risposto alla provocazioni tra battute e risate.

LA BANANA DI VIN DIESEL COME QUELLA DI CATTELAN

L’attore di “Fast and Furious“, 52 anni, ha postato sui social lo scatto qualche ora fa al grido di Art Basel, e proprio il suo hashtag svela il “legame” con quello che è successo durante lo show di arte contemporanea che si è concluso a Miami proprio qualche giorno fa e in cui tanto scalpore ha fatto la banana attacca al muro con lo scotch in un’opera dell’artista Maurizio Cattelan che è stata venduta per 120mila dollari. Come se non bastasse, l’eccentrico artista David Datuna ha “distrutto” l’opera d’arte sbucciando e mangiando la banana e definendo la sua performance “Hungry Artist”. Chi avrà il compito e il piacere di sbucciare e mangiare la banana di Vin Diesel? I fan se lo chiedono tra i commenti ma sicuramente chi lo conosce sa bene che la fortunata modella Paloma Jiménez, madre dei suoi tre figli, salvo novità in materia di gossip che, al momento, ci sfuggono.

