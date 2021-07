Vina alla Roma?/ Calciomercato news, ecco quanto chiede il Palmeiras

CALCIOMERCATO NEWS, RIMPIAZZARE SPINAZZOLA A SINISTRA

Le strategie di calciomercato pianificate dalla Roma per questa sessione di calciomercato estivo hanno subito un brusco cambiamento di direzione a causa dell’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola ad Euro 2020 con la Nazionale italiana Campione d’Europa del ct Mancini. Costretto ai box per sei mesi per colpa della lesione al tendine d’Achille, Spinazzola non potrà aiutare i giallorossi nella prima parte della stagione e per questo i dirigenti starebbero pensando a diversi profili interessanti tra cui figura anche quello di Matias Vina, di proprietà del Palmeiras. Il contratto dell’uruguaiano scadrà il 31 dicembre del 2024 e la Roma sta valutando di portarlo subito in Italia per metterlo agli ordini di José Mourinho. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, il club brasiliano valuterebbe il cartellino di Vina non meno di 18 milioni di euro, cifra questa che ha fatto storcere il naso ai giallorossi.

Calciomercato Roma/ Ufficiale Pau Lopez all'OM, cercasi squadra per Diawara

CALCIOMERCATO NEWS, VINA ALLA ROMA PER LA CORSIA

Le possibilità di vedere Matias Vina alla Roma nel prossimo futuro appaiono abbastanza scarse al momento. Nell’annata calcistica 2020/2021 Vina ha sin qui totalizzato 2 reti e 3 assist vincenti in 21 apparizioni complessive tra campionati e coppe varie con la maglia del Palmeiras. Il costo elevato del calciatore dovrebbe dunque spingere la Roma a virare su altri giocatori militanti nei campionati europei.

