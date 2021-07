Vina alla Roma?/ Calciomercato news, l’allenatore è criptico sul suo impiego

CALCIOMERCATO NEWS, VINA SI AVVICINA ALLA ROMA

La Roma sta valutando diversi profili in questi frenitici giorni di calciomercato nel tentativo di migliorare la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore José Mourinho per la prossima stagione. Nelle scorse ore è emersa l’indiscrezione secondo cui i giallorossi sarebbero in contatto con il Palmeiras per trattare il trasferimento nella Capitale di Matias Vina, esterno uruguaiano con il contratto in scadenza nel dicembre del 2024. La Roma avrebbe proposto ai brasiliani di versare nelle loro casse 10 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus ma l’offerta sarebbe già stata respinta con i sudamericani che premerebbero per alzare la parte fissa fino a 13/15 milioni di euro. Questa necessità sarebbe dovuta anche al fatto che il Palmeiras dovrà concedere il 50% dalla futura rivendita del calciatore alla sua ex squadra, ovvero il Nacional di Montevideo. Intato però emerge un ulteriore indizio che spingerebbe Vina alla Roma da qui alla fine di agosto.

CALCIOMERCATO NEWS, LE PAROLE DELL’ALLENATORE

Le chances di vedere Matias Vina alla Roma potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni. In conferenza stampa a margine della sfida contro l’Atletico Goianense: “Il consiglio direttivo ha chiarito quale fosse la priorità. È chiaro a tutti. Non vale la pena parlarne. È un segno che il gruppo sta facendo un buon lavoro…” Dichiarazioni abbastanza enigmatiche da decifrare ma che lasciano intendere che lo stesso Palmeiras starebbe trattando il calciatore con un altro club e che quindi non verrà distratto dai rumors non venendo impiegato in campo.

