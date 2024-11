CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL REAL MADRID NON MOLLA ENDRICK

Il calciomercato Roma è in fermento in questi giorni di novembre pensando alla sessione invernale di trattative dopo l’arrivo in panchina di mister Claudio Ranieri in sostituzione di Ivan Juric. I dirigenti della società giallorossa puntano a risollevare le sorti del club nel corso di questa stagione avendo vissuto diversi mesi difficili durante i quali è stato anche esonerato Daniele De Rossi, bandiera e simbolo della Roma, oltre a non aver ottenuto i risultati che ci si aspettava prima del’inizio dell’annata calcistica 2024/2025 che si sta disputando. Uno dei giocatori accostati ai giallorossi per il prossimo futuro sembra tuttavia destinato a non approdare nella Capitale già a gennaio.

Stiamo parlando di Endrick Felipe Moreira de Sousa, conosciuto semplicemente come Endrick, attaccante diciottenne brasiliano di proprietà del Real Madrid con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2030. Arrivato solo a luglio dal Palmeiras, Endrick è stato sin qui in grado di collezionare due reti e un assist vincente per i compagni in dieci apparizioni complessive tra campionato spagnolo e Champions League convincendo mister Ancelotti a non liberarsene tanto presto. Per il sudamericano si era infatti ipotizzata un’avventura in prestito visto l’interesse espresso in Inghilterra anche dal Southampton ma secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano su Instagram, le Merengues tratterranno il giocatore fino al termine della stagione in corso.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CAMBIO DI PROGRAMMA PER HUMMELS E PAREDES?

L’arrivo di mister Claudio Ranieri potrebbe spingere ad apportare qualche modifica all’organico ed il calciomercato Roma può essere utile appunto per migliorare la rosa a disposizione da qui al termine dell’annata calcistica 2024/2025. Chi non dovrebbe più lasciare la Capitale con il ritorno in panchina del tecnico settantatreenne è Leandro Paredes che, stando ai rumors circolati nei giorni scorsi, sembrava essere in procinto di tornare in patria per vestire ancora una volta la maglia del Boca Juniors. Il centrocampista dovrebbe però invece onorare il contratto che lo lega alla Roma fino a giugno, mettendosi a disposizione della squadra con le sue prestazioni.

Il futuro rimane comunque incerto per un difensore, ovvero Mats Hummels. Visto in campo per appena 23 minuti nella sconfitta patita per 5 a 1 contro la Fiorentina, il tedesco non ha fornito risposte all’altezza per quanto riguarda la condizione fisica con cui si è presentato e nessuno dei tre allenatori, da De Rossi a Juric ed ora pure secondo Ranieri, sarebbe disposto ad impiegarlo per questa ragione. Il giocatore, di recente, non ha nascosto il suo desiderio di voler giocare con la Roma e si era anche auspicato di poter esordire in Europa League salvo poi doversi ricredere. Secondo Sky Sport Germania, il trentacinquenne potrebbe decidere di lasciare la Capitale a gennaio oppure anche optare per la strada che porta al ritiro dall’attività agonistica.