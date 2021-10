Vince lotteria ma non riesce a incassare i soldi/ Morto annegato: biglietto in tasca

Decisamente sfortunato Gregory Jarvis, 57enne che aveva vinto la lotteria ma che non è mai riuscito ad incassare i soldi ottenuti essendo morto affogato, tra l’altro ancora con il biglietto fortunato in tasca. L’episodio, come riferisce l’edizione online de IlFattoQuotidiano, è avvenuto in quel di Caseville, nello stato del Michigan (Stati Uniti), ed ha come protagonista una persona a cui la la dea bendata aveva decisamente voltato le spalle. Stando a quanto raccontato dall’Independent, Gregory Jarvis aveva vinto alla lotteria ma la sua scheda di previdenza sociale era scaduta, di conseguenza non aveva potuto ritirare il malloppo e riscuotere il primo.

Ovviamente il 57enne americano si era attivato per poter avere una nuova tessera, di modo da poter mettere le proprie mani sul bottino, ma quella riscossione “non s’aveva da fare”, visto che il destino gli si è messo ancora una volta di traverso. L’uomo è stato infatti rinvenuto senza vita, annegato, con il biglietto della lotteria custodito gelosamente nel portafoglio. Jarvis non aveva vinto una fortuna che gli avrebbe cambiato la vita, in quanto il premio era stato di “soli” 45mila dollari (circa 40mila euro), ma quei soldi in più gli facevano sicuramente comodo, così come farebbero comodo a chiunque: del resto erano gratis…

VINCE LA LOTTERIA MA MUORE POCO DOPO ANNEGATO: ORA LA SOMMA ANDRA’ ALLA FAMIGLIA

La lotteria era stata giocata il 13 settembre scorso, meno di un mese fa, ma dopo poco più di dieci giorni, precisamente il 24, l’uomo è stato trovato cadavere su una spiaggia privata. Kyle Romzek, capo della polizia di Caseville, commentando l’episodio ai microfoni della televisione locale WJRT-TV, ha spiegato: “Ipotizziamo che stesse legando la sua barca ma è scivolato, battendo la testa e cadendo quindi in acqua, dove è morto annegato”, parole che hanno poi trovato conferma nei risultati dell’autopsia, e che hanno ribadito quanto la sfortuna si sia accanita sul povero Jarvis. L’uomo si era mostrato raggiante e sorridente soltanto pochi giorni prima della morte, in uno scatto con il biglietto della lotteria pubblicato su Facebook: ora la somma andrà alla famiglia dello stesso.

