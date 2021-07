Lotteria degli Scontrini, numeri vincenti 29 luglio/ Estrazione premi settimanali

Nuova estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini emessi da negozi ed esercenti: oggi sono state assegnate le 15 vincite da 25mila euro (da 5mila euro per gli esercenti) e i premi “extra” da 10mila euro (da 2mila per chi vende). Quindi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha anche pubblicato i codici vincenti dei 25 premi settimanali aggiuntivi che fruttano 10mila euro ciascuno. Dunque, sono 40 i vincitori che oggi possono festeggiare. La Lotteria degli Scontrini stavolta ha premiato il Piemonte perché, come evidenziato da Agipronews, due dei premi da 25mila euro sono andati a Torino e Novara, invece gli altri due hanno premiato Trento e Caserta. Per quanto riguarda i premi bonus da 10mila euro, sono diverse le regioni che fanno festa.

Come il Lazio, visto che c’è stata una doppia vincita a Roma, ma pure la Lombardia, visto che gioiscono Brescia e Monza Brianza. C’è ancora il Piemonte con Torino, quindi Ancona, Siena, Napoli, Reggio Calabria, Taranto e Ragusa. A differenza del Cashback di Stato – archiviato dal governo di Mario Draghi – la Lotteria degli Scontrini continua a funzionare e a premiare i consumatori.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: PROSSIMA ESTRAZIONE…

Quella di oggi è stata l’ottava estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini. I biglietti vincenti sono stati annunciati dal tweet pomeridiano dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Come da prassi, chi partecipa all’estrazione e vince un premio riceverà un’email per posta elettronica certificata, PEC, in alternativa una raccomandata. Di seguito vi riportiamo i codici relativi ai biglietti vincenti, ma è importante consultare il portale lotteria e scaricare il documento che riporta le sequenze di numeri e lettere che compongono i codici dei biglietti vincenti. Chi non ha ancora preso parte alla Lotteria degli Scontrini, può partecipare alle estrazioni ancora in calendario. Quel che conta è dotarsi del proprio codice, che viene assegnato inserendo il proprio codice fiscale nell’apposita sezione del sito della lotteria degli scontrini. Poi bisogna effettuare acquisti validi da esercenti fisici, nel periodo indicato per ciascuna votazione. La prossima estrazione settimanale si terrà giovedì 5 agosto.

🔵Roma – Estratti i 40 codici e le città vincenti del #concorso settimanale N° 13 – 2021 di Lotteria degli Scontrini ⬇️#lotteriadegliscontrini #ADMgov @Sogei_SpA pic.twitter.com/FzQN4BQY3y — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) July 29, 2021





