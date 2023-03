Vince Tempera, chi è?/ Da Sanremo a Ufo Robot: “Ecco qual è il segreto di una canzone che funziona”

Vince Tempera a Oggi è un altro giorno: chi è

Vince Tempera è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Celebre compositore e musicista, con alle spalle decide di partecipazioni al festival di Sanremo, è l’autore e produttore, fra gli anni ’70 e ‘80, di alcune delle sigle di cartoni animati più celebri e vendute. Tra queste citiamo: “Capitan Harlock”, “Remi”, “Anna dai capelli rossi”, “Goldrake”, “L’ape Maia”, “Daitan 3”, “Hello! Spank” e soprattutto “Ufo Robot”, sigla che è nata “in un corridoio della Rai mentre ero in attesa di un cantautore che era in ritardo di due ore”, ha raccontato su Rai1.

Tra i tanti aneddoti anche la conoscenza con Loredana Bertè. Per lei ha infatti arrangiato il brano, poi diventato celeberrimo, Sei bellissima, una collaborazione nata a titolo gratuito: “Lei arrivava da un album che non era andato benissimo. I suoi collaboratori mi chiamarono e mi chiesero se gli avrei fatto il favore di arrangiare un provino gratis, poi se andava bene mi avrebbero pagato. Così accettai e poche settimane dopo era tra le prime in classifica”.

Vince Tempera e il successo di Loredana Bertè

Per Vince Tempera Loredana Bertè ebbe successo in quell’occasione perché la sua era “una voce rock, come non ce n’era di donne al tempo. Anche se grezza, era forte e quella caratteristica faceva la differenza”. Tempera ha quindi concluso rivelando: “Come fa una canzone ad essere vincente e a funzionare? Deve avere due cose: la melodia e una parte ritmica, che la gente ballando si innamora della canzone.”

