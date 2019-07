Vincent Lambert è morto dopo sospensione cure/ I genitori: “la Francia si vergogni”

È morto questa mattina Vincent Lambert, in quello stesso ospedale a Reims – il CHU – in cui 8 giorni fa furono sospese cure e trattamenti per decisione dello stesso capo reparto di cure palliative del nosocomio universitario: si “chiude” uno dei casi più spinosi che ha diviso l’etica e la società francese e non solo, con gli echi giunti fino in Italia e oltre Oceano per la strenua battaglia tenuta dai sui genitori contro giudici, medici e contro la stessa moglie di Vincent Lambert che dopo anni in coma vegetativo volevano staccare la spina. In una mail martedì scorso inviata ad ogni membro della famiglia Lambert, i medici avevano spiegato che la procedura di interruzione dei trattamenti era stata avviata e prevedeva «cessazione del trattamento di cure» e «sedazione profonda e continua». Il tutto era giunto dopo la decisione della Cassazione che aveva sospeso l’ordine del Tribunale di Parigi di sospendere lo spegnimento delle macchine in attesa dei una decisione più approfondita della Commissione Diritti Umani dell’Onu. Il Governo e la magistratura francese però – pur davanti ad una opinione pubblica divisa, ad un regolamento importante della Dichiarazione Diritti dell’Uomo e soprattutto ad una famiglia schierata contro l’eutanasia e la “dolce morte” – ha deciso di puntare dritto per la decisione “mortale”.

I GENITORI DI VINCENT LAMBERT: “LA FRANCIA SI VERGOGNI

Ieri sera si è tenuta una veglia a Parigi presso la Chiesa di Saint Sulpice: 1500 persone si sono riunite in una semplice preghiera dopo il forte appello di Papa Francesco che giusto ieri aveva ricordato «Preghiamo per i malati che sono abbandonati e lasciati morire. Una società è umana se tutela la vita, ogni vita, dall’inizio al suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I medici servano la vita, non la tolgano». Erano presenti anche i genitori di Vincent Lambert – prima che la notizia del paziente tetraplegico a 10 anni dall’incidente fosse dichiarato morto li potesse sconvolgere – che negli scorsi giorni, dopo il distacco delle terapie avevano chiesto silenzio: «Durante la scorsa settimana, abbiamo moltiplicato le nostre ultime azioni nel tentativo di far rispettare il ricorso sospensivo di Vincent davanti al Comitato per i diritti delle persone con disabilità. Invano. Non abbiamo ricorso e ora è troppo tardi. Vincent sta morendo. La situazione in cui il dottor Sanchez lo ha inserito è ora clinicamente irreversibile. Questi momenti sono molto dolorosi per tutti. L’ora è al raduno, con tutta la famiglia, per il rispetto di Vincent e di Vincent». Ieri però in Chiesa davanti alla folla giunta in preghiera, gli stessi Viviane e Pierre Lambert hanno aggiunto «Vincent non ha sedazione profonda. L’abbiamo sentito gemere diverse volte: ne abbiamo il cuore sconvolto. Vincent non è un affare, è una persona. Alcuni media hanno intitolato “Infine la fine”. Vergogna per la Francia che ha così poca considerazione dei più piccoli, dei più deboli. Siamo fieri di aver difeso il nostro caro Vincent fino alla fine». Una preghiera, prima di tutte le polemiche che ora esploderanno come per i casi Eluana, Charlie Gard, Alfie Evans e tanti altri, è doverosa e forse l’unica cosa che possa davvero chiedere “giustizia” al cielo dopo l’evidente fallimento di quella umana.

