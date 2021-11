Vincenzo Mollica “Giampiero Galeazzi un vero amico”/ “Grande cuore, un narratore…”

La morte di Giampiero Galeazzi ha toccato particolarmente uno dei tanti colleghi, Vincenzo Mollica. Il giornalista ha voluto dare il suo addio al noto telecronista con un video di poco meno di un minuto, in cui ha voluto ricordare la grandezza del collega e dell’uomo. “La morte di Giampiero Galeazzi mi addolora”, ha esordito Mollica nel breve filmato caricato su Instagram.

Nel suo addio malinconico e doloroso, Vincenzo Mollica ha ricordato quello che per lui ha rappresentato in tutti questi anni il collega, scomparso a 75 anni dopo una lunga malattia: “Se ne è andato un grande amico, un grande giornalista ed un grande uomo che aveva un grande cuore”, ha spiegato. Immancabile un commento sulle sue memorabile telecronache che hanno reso Galeazzi uno dei telecronisti più riconoscibili in assoluto: “Le sue radiocronache e telecronache rimarranno nella storia della televisione perché aveva uno stile unico, una voce inconfondibile”.

Vincenzo Mollica e l'addio a Giampiero Galeazzi

Parlando dell’amico e collega Giampiero Galeazzi, Vincenzo Mollica lo ha definito “un vero narratore”. Spazio poi ai ricordi ed agli anni trascorsi al Tg1: “Abbiamo trascorso molti anni insieme alla redazione del Tg1 e quando arrivava lo faceva con la sua ondata di simpatia. Un fuoco d’artificio continuo, di battute, una persona con la quale era piacevole condividere il luogo di lavoro e una vera amicizia”, ha proseguito.

Mollica ha voluto infine ricordare anche il loro modo consueto di salutarsi ogni volta che avevano l’occasione di incontrarsi: “Quando ci incontravamo ci davamo sempre un abbraccio ed è quello che gli mando adesso: ciao Giampiè!”, ha concluso. Tra i commenti sotto al video postato da Mollica, anche quello della figlia di Giampiero, Susanna Galeazzi, che ha voluto rivolgere la sua gratitudine per le parole rivolte al padre, scrivendo: “Grazie Vincenzo. Ti voleva bene, tanto”.

