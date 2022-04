Vincenzo Mollica/ “Ho conosciuto 28 direttori del Tg1: sempre andato d’accordo ma…”

Vincenzo Mollica ha avuto il riconoscimento del microfono d’oro dalla Siae e per l’occasione Mara Venier ha dedicato un ampio spazio durante la puntata di oggi di Domenica In all’amico e giornalista storico della Rai. Tanti gli amici intervenuti in studio ed in collegamento durante la trasmissione per festeggiare il grande giornalista. Francesco Guccini, in collegamento telefonico, ha fatto una bellissima sorpresa a Mollica che ha commentato emozionato: “Sono sempre stato un fan di Francesco Guccini, andai a vedere un suo concerto, poi abbiamo cimentato la nostra amicizia grazie a Renzo Fantini, un nostro grande amico. I suoi concerti mi hanno sempre dato grande felicità. Io e Rosa Maria condividiamo la stessa passione grazie alla sua poesia”.

Mogol, presente nello studio di Domenica In, ha spiegato come è nato il riconoscimento per Vincenzo Mollica: “Lui è una persona così buona e brava, ha voluto bene a tutti e adesso gli sta ritornando una valanga d’amore ed ho pensato fosse una cosa giusta dargli un premio ed abbiamo instaurato questo premio e lo abbiamo dato per primo a Vincenzo, il più grande. Questo premio è nato con Vincenzo”, ha commentato.

Vincenzo Mollica, grande festa a Domenica In

Enrico Mentana, presente in studio, ha raccontato della grande amicizia con Vincenzo Mollica: “Eravamo giovanissimi, siamo arrivati nell’80, 42 anni fa, ci hanno messi insieme alla redazione esteri, la cosa più lontana da lui anche se lavorava seriamente. Noi fummo messi al turno di notte ed eravamo quelli dell’ultimo turno. Questo ha fatto sì che per otto anni, cinque giorni la settimana noi abbiamo cenato da soli alla mensa della Rai, solo io e lui”.

Sono stati 28 i direttori del Tg1 in 40 anni di carriera conosciuti da Vincenzo Mollica: “Sono sempre andato d’accordo con tutti perché mi sono tenuta la possibilità di mandarlo affanc*lo”, ha commentato facendo ridere tutti i presenti. Ad intervenire in collegamento anche l’amico Giorgio Panariello che ha ricordato la particolarità della sua risata in sottofondo: “Il conforto della sua risata ti scioglie durante l’intervista”, ha spiegato.

