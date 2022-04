Enrico Mentana e i figli: Stefano, Alice, Giulio e Vittoria/ Cosa fanno nella vita?

Enrico Mentana è legato dal 2013 alla collega Francesca Fagnani, ma prima di lei ha avuto altre relazioni, mettendo anche al mondo quattro figli: Stefano, Alice, Giulio e Vittoria.

Cosa sappiamo dei figli di Enrico Mentana Stefano, Alice, Giulio e Vittoria?

Enrico Mentana ha quattro figli nati da tre relazioni diverse. Il primogenito, Stefano, è nato nel 1986 dalla relazione con Fulvia Di Giulio. Negli anni successivi è stato legato a Letizia Lorenzini Delmilani, con la quale ha avuto la seconda figlia, Alice, nata nel 1992. Nel 2002, il giornalista ha sposato l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula: con lei ha avuto altri due figli, Giulio, nato nel 2006 e Vittoria, nata nel 2007. Dal 2013 è legato appunto alla collega Francesca Fagnani, che ha un ottimo rapporto con i quattro figli di Mentana.

Fulvia, Letizia e Michela, ex di Mentana/ Chi sono le madri dei figli del giornalista

Enrico Mentana e i suoi figli: cosa fanno i ragazzi nella vita

Che papà è Enrico Mentana con i suoi 4 figli? “Non ho sensi di colpa, i figli sono Stefano del 1987, accanto Alice del 1992, poi c’è Vittoria del 2007 e quello a destra che mi ha superato che è del 2006, Giulio. Mi ha superato in altezza non so se mi supererà in tutto, magari farà una maratona di 46 ore” aveva raccontato qualche tempo fa il giornalista, mostrando una foto dei suoi ragazzi. Da Serena Bortone, il volto della tv aveva proseguito: “Tutti i padri che lavorano molto dicono cose patetiche, io cerco di essere un buon papà”. Ottimo anche il rapporto di Francesca Fagnani con i figli del compagno. In un’intervista a Vanity Fair, la giornalista aveva raccontato: “Vado molto d’accordo e sto davvero bene con tutti e quattro i figli di Enrico. A Natale si gioca agli incastri perfetti, ma è tutto positivo”.

Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana/ "Premure reciproche. Il suo carattere..."

Ma cosa fanno nella vita i figli di Enrico Mentana? Stefano, dopo aver conseguito una laurea in Storia dell’Arte, è sceso in politica presentandosi come candidato del Partito Democratico nelle elezioni del 2013. Grandissima passione per la politica, proprio come il papà. La secondogenita, Alice, si è laureata presso l’Università Bocconi in Marketing Management e lavora per un’agenzia di comunicazione con sede a Londra. I figli più piccoli, Giulio e Vittoria, studiano ancora.

LEGGI ANCHE:

ENRICO MENTANA, COMPAGNO DI FRANCESCA FAGNANI/ "Non c'è competizione tra di noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA