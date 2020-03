Vincenzo Mollica/ La nuova vita da pensionato dopo 40 anni al Tg1 (Domenica In)

Vincenzo Mollica è pronto per dare il suo addio ufficiale alla carriera in tv. Il famoso giornalista del TG1 è andato in pensione appena ieri e parlerà di questa svolta durante la puntata di Domenica In di oggi, 1 marzo 2020. Sarà ospite di Mara Venier e protagonista di una lunga intervista in cui ripercorrerà i 40 anni di carriera al Tg1. In base alle anticipazioni, sappiamo inoltre che verrà trasmesso un filmato inedito che Adriano Celentano ha realizzato per e con il suo amico Mollica. Del suo pensionamento se n’è parlato anche in occasione del recente Festival di Sanremo, quando l’intera platea ha applaudito il giornalista che ha rivoluzionato la storia del piccolo schermo. “Quando sono entrato non mi sembrava vero”, ha detto durante il party che il direttore del Tg1 ha organizzato per lui, “Sono sempre stato orgoglioso di lavorare per il Tg. Quando sono entrato ero con Enrico Mentana e ci sembrava Disneyland, un posto fantastico”. Poi sono emersi i sentimenti, tanto che Mollica ha iniziato a considerare il Tg come un valore inestimabile, il secondo subito dopo la sua famiglia. “Ho sempre considerato importanti le persone e non le casacche che vestivano”, ha detto ancora, “di cui non mi è mai importato. Tutte le persone che hanno lavorato al Tg1, di loro mi è sempre importato, dalla redazione agli operatori, fino agli assistenti”. Anche per questo Vincenzo è riuscito ad entrare nel cuore di molti, non solo celebrità ma anche di tutti gli italiani. Di sicuro lascerà un enorme vuoto su quel balconcino in cui ha guidato numerose interviste.

VINCENZO MOLLICA E L’AMICIZIA FRATERNA CON MENTANA

Di amicizie ne ha create tante Vincenzo Mollica nel corso della sua carriera. Veri rapporti profondi con chiunque, non solo con le celebrità del mondo dello spettacolo che ha avuto modo di incontrare e raccontare attraverso le sue note interviste. Lo dimostra anche la recente sorpresa che Enrico Mentana, suo collega fin dagli albori, ha deciso di fargli a La Vita in Diretta pochissimi giorni fa. “Sono entrato in Rai il 25 febbraio del 1980. Siamo entrati insieme, a due giorni di distanza, io ed Enrico Mentana”, ha sottolineato, “lui è il migliore della mia generazione”. Il collega infatti ha deciso di non mancare all’appuntamento in tv per dare un ulteriore saluto all’amico di una vita. “Vincenzo è la persona con cui nella vita ho cenato più volte, per tutti i giorni di lavoro andavamo a mensa dopo il telegiornale. Stiamo parlando di 40 anni fa. Fa un po’ impressione, eravamo ragazzi”, ha detto Mentana. L’ultima foto pubblicata sui social da Mollica riguarda proprio lo scatto fatto nel dietro le quinte del programma della Rai. E i fan, che applaudono alla reunion ed alla carriera di entrambi, hanno deciso di lanciarsi anche in qualche commento ironico: “Due miti e due grandi giornalisti. Anzi… The Giornalisti”. Clicca qui per guardare la foto di Vincenzo Mollica ed Enrico Mentana

