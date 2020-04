Vincenzo Salemme, Di mamma ce n’è una sola/ Diretta su Rai2: “il mio teatro in tv”

Pubblicità

Vincenzo Salemme porta in tv il suo teatro tornando a vestire i panni femminili nella commedia “Di mamma ce n’è una sola”, in onda oggi, giovedì 23 aprile, in prima serata su Raidue. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso dicembre, la seconda rete della Rai ha deciso di regalare nuovamente delle serate di divertimento riproponendo tre commedie che Vincenzo Salemme ha portato in scena a teatro. A ricordare l’appuntamento al pubblico è l’attore e regista napoletano che, su Instagram, pubblica un video in cui si diverte ad interpretare una donna e scrive: “Cari amici, Rai2 ha deciso di mandare in onda le tre commedie che abbiamo rappresentato in diretta a dicembre scorso. Cominceremo stasera 23 aprile alle 21:20 con Di mamma ce n’è una sola”. Il 30 aprile, invece, sarà trasmessa la commedia “Sogni e Bisogni” mentre giovedì 7 maggio sarà riproposta la commedia “Una festa esagerata”.

Pubblicità

Vincenzo Salemme, Di mamma ce n’è una sola: commedia sulle finzioni e paradossi

Vincenzo Salemme, nella commedia “Di mamma ce n’è una sola” veste i panni femminili dando vita ad uno spettacolo sulle finzioni e sui paradossi in cui si mescolano tanti dialetti: dal napoletano arcaico a quello dell’entroterra campano, dal linguaggio dei musicisti napoletani ad un linguaggio inventato. Accanto a Salemme ci sono anche Ombretta Ciccarelli, Teresa Del Vecchio, Gino Monteleone, Andrea Di Maria, Mirea Flavia Stellato, Sergio D’Auria, Vincenzo Borrino, Franco Cortese, Massimo Andrei, Luana Pantaleo. La commedia, trasmessa du Raidue a partire dalle 21.20, come tutti i programmi Rai, può essere seguita anche in streaming. Basta, infatti, collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponile per tutti i dispositivi per poter seguire la diretta streaming di una commedia divertente e attuale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA