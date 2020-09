VINCENZO SALEMME/ “Esperienza fondamentale di un attore? Vivere” (Tale e Quale Show)

C’è anche Vincenzo Salemme tra i giudici della nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza oggi, venerdì 18 settembre 2020, su Rai Uno. Nel programma di Carlo Conti trova dunque posto ancora una volta un personaggio amatissimo dal pubblico italiano grazie alla sua ironia e – da non sottovalutare – autoironia. L’artista nativo di Bacoli sembra essere la persona giusta per aiutare gli italiani a trascorrere qualche ora di spensieratezza nel mezzo di un autunno che si preannuncia complicato per quanto riguarda la pandemia di coronavirus. Con le sue battute, la capacità di sdrammatizzare ma allo stesso tempo far riflettere, Vincenzo Salemme si propone come un personaggio molto importante nell’architettura di uno show che ha le imitazioni e le esibizioni dei concorrenti sempre al centro della scena, ma che si regge moltissimo sull’apporto dei giurati.

VINCENZO SALEMME: “GLI ATTORI PER FARE GLI ATTORI DEVONO VIVERE”

Chi è Vincenzo Salemme? Più che elencare la sua biografia, il suo curriculum costellato di grandi successi a teatro, al cinema e in televisione, forse per conoscerlo è utile rileggere alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore nel corso di un’intervista concessa a teatro.it. In quel contesto, Salemme spiegava: “Faccio in genere il mio lavoro nello stesso modo in Teatro, al cinema e in tv, non dal punto di vista tecnico ma emotivo. Io emotivamente voglio raccontare a chi guarda una determinata emozione, poi come ci arrivi è un altro conto. Il Teatro è una cosa, il cinema è una cosa, la televisione un’altra. Secondo me gli attori devono fare un’esperienza fondamentale, senza la quale non possono fare gli attori: vivere! Chi non vive non può fare l’attore”. Salemme ha aggiunto: “Quello che mi emoziona di più è quando le persone che non stanno bene mi dicono che, per un po’, sono state bene”. Come dicevamo, a maggior ragione in questo periodo storico questa qualità di Vincenzo Salemme potrebbe fare la differenza in positivo.



