Carlo Conti “Presto l’ora di farsi da parte”/ “Vanessa Incontrada a Sanremo? Penso..”

Il re del prime time di Rai1 è proprio lui, Carlo Conti. In questi giorni lo ha dimostrato in coppia con Vanessa Incontrada e lo stesso farà questa sera con la seconda puntata dei Seat Music Awards. I fan sono pronti a rivederlo di nuovo in corsia con i suoi programmi cult ma, a quanto pare, quest’anno si andrà un po’ a rallentatore proprio per via della complicata situazione sanitaria che sta facendo slittare gran parte dei progetti in programma. Lo stesso Carlo Conti, in una lunga intervista a IlFattoQuotidiano lo ha sottolineato spiegando: “Siamo talmente in una situazione di emergenza che è già un grande risultato poter ora andare in onda con ‘Tale e Quale Show‘… Se torneranno ‘La Corrida‘ e ‘Top Dieci’? Non so, credo che potremo riparlare a gennaio 2021 quando il quadro anche sanitario sarà più chiaro”. Il futuro della sua carriera, però, è segnato dalla tanta energia che ha intenzione di mettere in campo in questi anni ma anche della consapevolezza che presto arriverà il momento dell’addio o quasi.

CARLO CONTI DICE LA SUA SU VANESSA INCONTRA, ALESSANDRO CATTELAN E MARIA DE FILIPPI

Alla domanda “Dove si vede tra dieci anni”, Carlo Conti risponde: “Non lo so non ci penso!… Per ora l’energia c’è poi, certo un giorno, arriverà anche il momento di fare qualche passetto indietro”. Poi dice la sua anche su tre volti noti della televisione a cominciare dalla sua compagna di viaggio, Vanessa Incontrada, sulla questione della presenza a Sanremo 2021 di cui si è tanto parlato: “Era una battuta scherzosa tra di noi! Vanessa, come tutti gli anni, viene data come co-protagonista del Festival, per questo ci abbiamo ironizzato”. Poi si passa ad Alessandro Cattelan individuato come suo erede: “Sì, certo. Alessandro ha stile e bravura…Ci sono anche altri “ragazzi“ come Federico Russo o Alvin o Gianluca Gazzoli che stanno facendo bene”. E infine non si può non parlare del suo straordinario rapporto con Maria de Filippi con la quale in molti sperano di vederlo ancora: “Non sappiamo davvero, ad oggi cosa, ci possa riservare il futuro. Tra noi c’è una grande intesa ed enorme stima professionale e umana, e credo che quando ci sono questi elementi tra due professionisti si possono creare tante collaborazioni”.



