Vincenzo Salemme/ Il gentleman con la faccia da “scugnizzo” (Tale e Quale Show)

Momento particolarmente pieno per Vincenzo Salemme. L’attore e regista stasera sarà dietro il bancone dei giudici di Tale e Quale Show e nel frattempo, debutterà anche a Napoli con tre commedie: “Di mamma ce n’è una sola”, “Sogni e bisogni” e “Una festa esagerata”. Intervistato da La Repubblica Napoli, svela che il suo impegno incomincerà da dicembre: “Queste rappresentazioni -aggiunge Salemme – vogliono anche essere un modo per fare un regalo simbolicamente natalizio per ricambiare in maniera piccola il grande affetto che il pubblico ha dimostrato di avere nei miei confronti e in quelli della mia compagnia. Alla fine di ogni spettacolo ci rivolgiamo sempre alla gente, dicendo che noi attori senza di loro non esisteremmo”. Il 9, 10 e 11 dicembre le danze si apriranno con “Di mamma ce n’è una sola”. Il 16, 17 e 18 sarà il turno di “Sogni e bisogni” mentre il 23 e 25 dicembre, potrete festeggiare il Natale con lui in scena con “Una festa esagerata”.

Vincenzo Salemme, dopo Tale e Quale Show in scena con tre spettacoli teatrali

Per tutte e tre le commedie con protagonista Vincenzo Salemme sono previste le riprese televisive. “Con queste commedie – conclude Salemme – cerco sommariamente di ripercorrere gli ultimi venti anni della mia carriera, anche per fare vedere al pubblico come sono cambiato. Sono tre opere che vedono in scena tre personaggi dalle sfaccettature diverse: in “Di mamma ce n’è una sola” sono appunto una madre, in “Sogni e bisogni” interpreto uno strano personaggio, l’organo maschile, e in “Una festa esagerata” vesto i panni di un uomo mite, perbene, alle prese con una borghesia ipocrita. Insomma, cerco di dare un saggio della mia capacità di interpretare in maniera eclettica i vari sentimenti della vita”. I biglietti per poter assistere alle rappresentazioni teatrali presso l’Auditorium di Napoli sono già disponibili sul sito ticketonline e ai botteghini del Teatro Diana di via Luca Giordano. Questa sera invece, con la sua verve da perfetto gentleman, vi aspetta in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai per potere valutare le esibizioni dei talenti in gara.

