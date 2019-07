VINCENZO SALEMME/ Tra i protagonisti dei nuovi palinsesti Rai (Ieri e oggi)

Vincenzo Salemme sarà tra i protagonisti della nuova stagione televisiva. Alla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, infatti, è stato annunciato che su Rai 2 andranno in onda tre commedie teatrali dell’attore partenopeo. Rivedremo quindi l’attore impegnato sul palco cui è rimasto sempre legato in questi anni. Pare anche che Salemme, insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, sarà anche membro della giuria di Tale e quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. I due, Conti e Salemme, saranno i protagonisti della puntata odierna di Ieri e oggi, la trasmissione in onda su Rai 3. Sarà un’occasione anche per rivedere gli esordi di Salemme al teatro o al cinema. Chissà se lo rivedremo nella piccola parte che ha avuto nel film di Nanni Moretti Bianca.

VINCENZO SALEMME, I GESTI DI SOLIDARIETÀ

C’è chi vorrebbe che in qualche modo Salemme tornasse al suo passato. Maurizio Casagrande ha infatti recentemente postato su Facebook una vecchia foto che lo ritrae insieme a Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Nando Paone. Sono stati tanti i fan che hanno commentato l’immagine chiedendo agli attori di tornare a girare un film insieme. Vedremo se questo accadrà o meno. Vincenzo Salemme, oltre che attento al suo lavoro e al rapporto con i fan, sembra comunque essere sensibile ai gesti di solidarietà. Un paio di settimane fa, infatti, ha condiviso sui social un appello per aiutare Diana, una bambina di 6 anni bisognosa di un trapianto di midollo osseo. Ai suoi fan desiderosi di prestare aiuto ha chiesto di presentarsi sabato scorso in P.le Tecchio a Napoli per incontrare i volontari dell’Admo e avere tutte le informazioni al riguardo.

PRESTO SUL SET DI UN NUOVO FILM

Presto potremmo vedere Vincenzo Salemme ancora al cinema. Giampaolo Morelli, partecipando al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, secondo quanto riportato da ilquaderno.it ha infatti detto: “Secondo me, quando dei personaggi nascono da romanzi la differenza si nota, perché sono ricchi di verità e sfumature. Sto per iniziare le riprese della mia opera prima da regista, intitolata 7 ore per farti innamorare. È tratta dal mio primo romanzo con un bel cast composto da Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Massimiliano Gallo e altri attori napoletani bravissimi”. Vedremo quanto ci vorrà per ultimare la pellicola. Probabile che sarà nei cinema nel 2020 oppure alla fine dell’anno, uno dei periodi più interessanti per la presentazione di una pellicola.



